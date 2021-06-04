Глава Евросовета и премьер Литвы приветствовали быстрый прогресс на пути полного введения санкций против режима в Беларуси
- 4.06.2021, 8:06
ЕС без колебаний будет отстаивать ценности и интересы демократии.
Президент Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на переговорах в Брюсселе 3 июня приветствовали «быстрый прогресс на пути полного введения санкций против белорусского режима». Об этом написал Мишель на своей странице в «Твиттере», сообщают naviny.online.
«ЕС без колебаний будет отстаивать свои ценности и интересы», — подчеркнул он.
По словам главы ЕК, Литва — решительный сторонник белорусов, борющихся за свободу.
Как отметила в «Твиттере» Ингрида Шимоните, Европа не полностью свободна, когда страдают народы, живущие по соседству и в других странах. Шимоните и принявший ее глава Европарламента Давид Сассоли потребовали освобождения Романа Протасевича и всех политзаключенных.
В связи с инцидентом Евросоюз объявил о подготовке секторальных санкций в отношении официального Минска, практически прекращено авиасообщение. Секторальные санкции могут быть введены четвертым пакетом в июне либо позднее пятым.