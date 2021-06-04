Найден революционный метод для создания более эффективных вакцин от коронавируса 4.06.2021, 8:21

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Новое поколение вакцин от COVID-19 будет нацелено на формирование клеточного иммунитета.

Ученые из Института Броуда при Массачусетском технологическом институте и Гарварде заявили о том, что им удалось найти способы, с помощью которых вакцины следующих поколений потенциально смогут стимулировать Т-клетки для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, сообщает zn.ua.

"Ученые проанализировали ранее упущенные части генома вируса и обнаружили удивительно большую долю ключевых фрагментов вирусных белков, или пептидов, которые запускали более сильные Т-клеточные реакции, чем другие известные пептиды", - говорится в сообщении Broad Institute.

Когда организм сталкивается с вирусом, он вызывает два типа иммунного ответа. При В-клеточном иммунитете клетки вырабатывают антитела, которые нейтрализуют вирус. В Т-клеточном иммунитете инфицированные клетки измельчают вирусные белки и располагают их фрагменты на поверхности клетки, используя белки человеческого лейкоцитарного антигена (HLA) клетки. Эти пептиды действуют как маяки для Т-клеток, которые запускают атаку на инфицированные клетки и устраняют их из организма.

По мнению ученых, Т-клеточный иммунитет реагирует на более стабильные вирусные белки, чем белок шипов коронавируса, на который направлены индуцируемые вакциной антитела. С помощью метода масс-спектрометрии ученые изучили пептиды, представленные зараженными SARS-CoV-2 клетками и выявили ряд пептидов, которые провоцировали более сильный иммунный ответ.

"Результаты показывают, что пептид может быть идеальной мишенью для вакцин следующего поколения; исследовательская группа уже поделилась своими выводами с учеными, работающими над разработкой вакцин", - заявили ученые.