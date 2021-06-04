Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу удалось остаться у власти 2 4.06.2021, 8:30

1,412

Андрей Бабиш

Дебаты в парламенте о вотуме недоверия продолжались более 11 часов.

Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сможет остаться у власти, поскольку парламент не сумел вынести ему вотум недоверия.

Как сообщает dw.com, за отставку Бабиша проголосовало 89 депутатов из 200.

Дебаты продолжались более 11 часов. Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии демонстративно покинули зал перед голосованием.

«Мы не будем принимать участия в этом театре», — объяснил ее председатель Войтех Филип.

Для того, чтобы вотум недоверия состоялся, необходимо простое большинство голосов в парламенте — минимум 101 голос.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».