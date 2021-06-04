Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу удалось остаться у власти

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу удалось остаться у власти2
- 4.06.2021, 8:30
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Дебаты в парламенте о вотуме недоверия продолжались более 11 часов.
Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сможет остаться у власти, поскольку парламент не сумел вынести ему вотум недоверия.
Как сообщает dw.com, за отставку Бабиша проголосовало 89 депутатов из 200.
Дебаты продолжались более 11 часов. Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии демонстративно покинули зал перед голосованием.
«Мы не будем принимать участия в этом театре», — объяснил ее председатель Войтех Филип.
Для того, чтобы вотум недоверия состоялся, необходимо простое большинство голосов в парламенте — минимум 101 голос.