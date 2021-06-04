ЕС: Лицензия на эксплуатацию БелАЭС выдана с нарушениями безопасности 2 4.06.2021, 8:35

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Минск не выполнил рекомендации, содержащиеся в отчете о стресс-тестах.

Еврокомиссия (ЕК) выразила сожаление, что Минск решил начать эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) под Островцом, "не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах от 2018 года". Это следует из заявления еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, сообщает dw.com.

В Еврокомиссии подчеркивают, что, хотя выдача коммерческой лицензии на эксплуатацию АЭС - в компетенции национальных властей, под надзором национального регулятора, необходимо обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации станции.

"Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы - Вильнюсу", - считают в Брюсселе. Там подчеркивают, что ситуация "вызывает повышенную озабоченность в ЕС".

Еврокомиссия настаивает на продолжении Минском контактов по вопросам ядерной безопасности "в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения экспертной оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)".

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