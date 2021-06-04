Клен ты мой канадский 5 4.06.2021, 8:54

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фото: sport24.ru

Положили россиян на лопатки - и только вверх взлетели, жалобно сверкнув в огнях стадиона, острые коньки.

Сборная России по хоккею покидает чемпионат мира, столицу легионерской Латвии – Ригу, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Вчера россияне проиграли Канаде. 1 – 2. На глазах у всего изумленного НАТО, скопившегося у российских границ. В раскрытых от ужаса глазах Захаровой застыл победный лет канадских санкционных шайб. Силуанов замер, на мгновение прекратив избавляться от американских долларов – выронил пачку из рук.

Положили россиян на лопатки и только вверх взлетели, пред тем как обрушиться на лед, жалобно сверкнув в огнях стадиона, острые коньки. «Это иппон», - сказал главный дзюдоист, закрыв влажные глаза.

Есть одно утешение.

Сборная России прибыла на чемпионат без флага, гимна и герба. За допинг «нашей» державы ободрали символику с красных фуфаек. Почти как в Крым вошли без опознавательных знаков. Поэтому, мы ли в Риге проиграли? Может, то были посланцы другой страны? А клюшки – из военторга.

Но канадцы … Весь турнир пятились, проигрывали, их били, как Красную армию в 1941-м. Но вот настал решающий час. Отступать некуда, позади Оттава. Стеной встала ледовая дружина. И тут «мы» дрогнули на дальних рижских рубежах.

Что же, друзья. Чемпионат закончен. Теплый июньский ветер шевелит, волнуясь, горящие на Солнце кленовые листья.

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