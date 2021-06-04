Медики назвали 10 «золотых» правил для здоровья сердца 4.06.2021, 8:56

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С каждым годом болезни сердечно-сосудистой системы «молодеют».

Вопреки устоявшемуся мнению, что заболевания сердца – удел только пожилых людей, впечатляться не стоит. Согласно статистике, с каждым годом болезни сердечно-сосудистой системы поражают все больше людей возрастом от 35-50 лет.

Чтобы избежать проблем с сердцем, нужно соблюдать 10 золотых правил, пишет newsyou.info.

Если у вас есть прерасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, как например, наличие таковых у родителей или бабушек-дедушек, пристально следите за своим состоянием. Записывайте в свой «блокнот здоровья» все неприятные ощущения, которые с вами случались (отдышка, отеки рук и ног, тремор конечностей, боли в районе лопаток или в боку), и как часто они вас беспокоят. Обо всех тих симптомах расскажите вашему лечащему врачу. При необходимости от направит вас на УЗИ сердца или другие обследования.

Следите за давлением

Регулярно контролируйте свое кровяное давление, особенно, если часто ощущаете недомогание – головные боли, головокружения и т.д. Если вы замечаете, что ваши показатели часто (чаще раза в неделю) отличаются от нормы, обратитесь к врачу.

Занимайтесь спортом

Движение – жизнь. Не позволяйте себе засиживаться на месте. Врачи рекомендуют трижды в неделю уделять по полчаса кардиоупражнениям. Они тренируют сердечную мышцу, укрепляют сосуды, нормализуют кровоток и развивают органы дыхания. Идеальными видами спорта для здоровья сердца считаются бег, плавание, езда на велосипеде и аэробика.

Пейте достаточное количество жидкости

Для поддержания нормального объема циркулирующей крови, снижения риска тромбообразования и “загустения” крови, нельзя допускать обезвоживания организма. В среднем, суточная норма жидкости составляет порядка 1,5 литров. Но лучше выяснить вашу индивидуальную норму воды с врачом, ведь в случае, если ваша норма ниже среднестатистической (например, из-за заболевания почек) излишек жидкости может привести к отечности и лишней нагрузке на сердце.

Следите за питанием

О пользе сбалансированного питания вы наверняка слышали уже не раз. Это полезно не только для фигуры, но и нормальной работы организма, в частности, сердца. Пусть овощи и фрукты составляют половину вашего рациона – это источники клетчатки, которые способствуют выведению из организма вредных веществ и лишнего холестерина в том числе. Также старайтесь через день употреблять жирную рыбу (источник омега-3 жирных кислот, необходимых для укрепления стенок сосудов), кисломолочные продукты и бобовые (они содержат кальций, калий и магний, без которых сердце не может нормально функционировать).

Контролируйте потребление соли

Соль способствует удерживанию жидкости в организме и возникновению отечности. Это может стать причиной повышения давления и появления отдышки. Все это создает нагрузку на сердце, от чего то со временем может дать сбои. Суточная норма соли для взрослого человека составляет 5 граммов, то есть – чайная ложка.

Контролируйте вес

Лишний вес создает колоссальную нагрузку на сердце. Поэтому лучше не допускать набора лишних килограммов. Если же они имеются, принимайте безотлагательные меры, в частности, корректируйте свой рацион и уделяйте внимание физическим нагрузкам. Также стоит обратиться к врачу и пройти ряд обследований (анализ крови на сахар, УЗИ щитовидки и брюшной полости), чтобы исключить вероятность заболеваний, в частности, диабета и гиперфункции щитовидной железы, которые могли бы спровоцировать развитие ожирения.

Боритесь со стрессом

Гнев, хандра, тревога – все это негативно отражается на состоянии нервной системы и, как следствие, работе сердца. Поэтому найдите для себя способ, который поможет вам быстро избавиться от стресса. Займитесь, например, йогой, делайте дыхательную гимнастику, бейте грушу, рвите бумагу – что угодно, главное, что это вас успокаивало и возвращало в гармоничное состояние.

Контролируйте холестерин

Высокий уровень холестерина может привести появлению серьезных проблем с сердцем – он накапливается на стенках сосудов и препятствует движению крови. Во избежание проблем вам необходимо поддерживать холестерин на уровне 100 мг/дл и ниже. В частности, если у ваших родственников случался инсульт или инфаркт, вы также предрасположены к этим заболеваниям, поэтому уровень холестерина должен быть не выше 70. Для понимания картины сделайте липидограмму – она покажет, есть ли у вас повод для переживаний. Чтобы понизить холестерин, занимайтесь спортом, соблюдайте диету и, при необходимости, принимайте препараты-статины.

Избегайте алкоголя

Поосторожничайте с алкоголем – он увеличивает нагрузку на сердце и приводит к его преждевременному изнашиванию. Более того, он способствует повышению уровня холестерина в крови, набору веса и повышает кровяное давление.

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