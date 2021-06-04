«Мы несем свободу в нашей душе»: мощное видео о белорусах 1 4.06.2021, 9:05

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фото: ТАСС

До мурашек.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мощное видео о белорусских протестах, снятое партизанами минского ЖК «Мегаполис»:

«Мы не рабы, мы не готовы работать за миску супа, у нас свобода в крови.

Мы несем свободу в нашей душе и мы должны утвердить ее в нашем обществе.

Раз и навсегда мы должны утвердить принцип, что власть принадлежит самим гражданам, а не каким-то проходимцам, обманом и насилием ее захватившим. Только мы, народ Беларуси, вольны решать в каком объеме, на какой срок и кого наделить той самой властью, носителем которой являемся мы — белорусы!».

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