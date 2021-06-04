Екатерина Снытина: Это белoрусы, которые сражаются, как могут, ради общей победы!
- 4.06.2021, 9:13
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Знаменитая баскетболистка поддержала независимых журналистов.
Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением об журналистах Tribuna.com Александре Ивулине и Дмитрии Руто.
«Держимся вместе» – сообщение, которое прислал мне Саша Ивулин вчера.
Александр Ивулин – человек, сделавший беларусский футбол намного интереснее, парень, воплотивший свою мечту в реальность – забить гол в официальном матче за профессиональную команду «Крумкачы», беларус, который излучает позитив и энергию в любой ситуации.
Итог: сейчас находится на Окрестино.
С Димой Руто я разговаривала за 3 дня до его задержания, он один из самых продуктивных журналистов Tribuna.com, сделал огромное количество интервью, причем с обеими сторонами.
Итог: 15 суток за шарфик АБФФ в машине.
Это белoрусы, которые сражаются, как могут, ради общей победы!
Горжусь свободными СМИ», – написала Снытина в своем Instagram.