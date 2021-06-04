Екатерина Снытина: Это белoрусы, которые сражаются, как могут, ради общей победы! 4.06.2021, 9:13

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Екатерина Снытина

Знаменитая баскетболистка поддержала независимых журналистов.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением об журналистах Tribuna.com Александре Ивулине и Дмитрии Руто.

«Держимся вместе» – сообщение, которое прислал мне Саша Ивулин вчера.

Александр Ивулин – человек, сделавший беларусский футбол намного интереснее, парень, воплотивший свою мечту в реальность – забить гол в официальном матче за профессиональную команду «Крумкачы», беларус, который излучает позитив и энергию в любой ситуации.

Итог: сейчас находится на Окрестино.

С Димой Руто я разговаривала за 3 дня до его задержания, он один из самых продуктивных журналистов Tribuna.com, сделал огромное количество интервью, причем с обеими сторонами.

Итог: 15 суток за шарфик АБФФ в машине.

Это белoрусы, которые сражаются, как могут, ради общей победы!

Горжусь свободными СМИ», – написала Снытина в своем Instagram.

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