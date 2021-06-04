Дефицит бюджета Беларуси вырос до шести миллиардов рублей 2 4.06.2021, 9:24

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Всего за несколько месяцев эта цифра увеличилась в полтора раза.

Республиканский бюджет на 2021 год был принят зимой с дефицитом 4 млрд BYN. Прошло всего несколько месяцев и этот показатель увеличили еще на 2 млрд BYN, пишут banki24.by.

Дефицит бюджета — это такое его состояние, когда расходы превышают доходы. Соответственно, профицит бюджета — это обратная ситуация: доходы выше расходов. Каждый год бюджет на уровне страны утверждается с одним размером дефицита (или профицита), а по факту исполнение бюджета нередко оказывается далеким от планов Минфина.

Из-за кризиса в белорусской экономике и налогового маневра в России на 2020 год впервые за долгое время был подготовлен дефицитный бюджет. Первоначальный план предусматривал, что дефицит не превысит 995,1 млн BYN. Однако в реальности дефицит вдвое превзошел планку Минфина и составил по его же отчетам 2,212 млрд BYN. Дефицит всегда нужно чем-то финансировать.

Есть несколько путей, которые иногда могут дополнять друг друга. Если страна имеет положительное сальдо внешней торговли, то дефицит обычно гасят за счет внутренних источников.

Если нет, то приходится привлекать заемные ресурсы — причем как изнутри, так и вовне. В 2020 году власти спасло то, что имелись остатки накопленных профицитов прошлых лет, а также деньги от размещения евробондов и различные кредиты от России. В 2021-м ситуация усложнилась: евробонды нельзя разместить без огромной премии за риск, а остатки бюджетов минувших лет подходят к концу.

Параллельно в 2021 году идет разрастание дефицита сверх плановых размеров. Закон о бюджете содержит указание на дефицит в 4,047 млрд BYN. Однако в течение года Минфин постоянно уточняет плановые значения дефицита в связи с фактическим исполнением бюджета.

Уже по итогам исполнения в январе размер дефицита республиканского бюджета был увеличен до 5,610 млрд BYN. Тогда это произошло на фоне масштабной господдержки Белорусского металлургического завода и резкого увеличения внутреннего госдолга — до рекордных объемов.

Недавно Минфин отчитался об исполнении бюджета за 4 месяца. И уточненный размер дефицита снова увеличился — до 6,039 млрд BYN. По сути, теперь власти ждут, что на обозначенную величину в конце 2021 года расходы бюджета превысят доходы. Такого огромного ожидаемого дефицита бюджета не было уже долгие годы.

Пока непонятно, за счет чего конкретно чиновники собираются закрывать новые прорехи в общественной казне. Если вдруг это будет монетизация дефицита с помощью напечатанных рублей, то негативные последствия в виде раскрутки девальвации и инфляции начнутся весьма скоро.

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