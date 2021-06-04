«Политический лед под ногами властей может хрустнуть в любой момент»1
- 4.06.2021, 9:27
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На ситуацию в Беларуси будут серьезно влиять четыре фактора.
На динамику белорусской ситуации будут серьезно влиять экономика, Москва, Запад и настрой общества, пишет политический обозреватель Александр Класковский.
Да, режим демонстрирует силу, мстительность и зашкаливающую жестокость, но его ресурс не бесконечен. И все то, что он сейчас демонстрирует, уж никак не придаст ему народной любви. А значит, политический лед под ногами властей может хрустнуть в любой момент — даже после того, как они посчитают, что дело в шляпе.