России предрекли скорый конец нефтяного благополучия 3 4.06.2021, 9:37

1,858

Отказ от углеводородов произойдет в ближайшие 10 лет.

Снижение мирового спроса на нефть - это «серьезный вызов благосостоянию и стабильности» России, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает finanz.ru.

По его словам, мир пройдет пик потребления нефти, так же, как он прошел пик потребления угля, и это произойдет в ближайшие 10 лет.

Это создает двойной вызов, заявил Кудрин: во-первых, придется освободиться от более вредных материалов, углеводородного следа, а во-вторых - сократятся валютные доходы экономики.

Экспортная выручка от продажи за рубеж «черного золота» с советских времен снабжает экономику РФ твердой иностранной валютой, на которую впоследствии закупается импорт - от технологий и машин до ширпотреба, продовольствия и сырья.

В докризисном 2019 году нефть, газ и нефтепродукты обеспечили 55% всех экспортных доходов экономики - 231 млрд долларов из 419.

В 2020-м на фоне обвала цен, спроса и добычи приток нефтедолларов снизился до 146 млрд долларов и все равно составил внушительные 44% от экспорта.

В первом квартале 2021-го углеводороды обеспечили половину экспортных доходов - 44 млрд долларов из 88 млрд.

Этот конвейер, с помощью которого Россия обменивает «черное золото» на западные технологии и потребительский стиль жизни, может остановиться полностью.

«Человечество приняло решение отказаться от углеводородов», - заявил на том же ПМЭФ экс-глава «Роснано», а ныне спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Это революция такого масштаба, которая сопоставима с Английской промышленной революцией, которую мы в школе учили, 18 века, - сказал Чубайс. - Даже индустриализация в нашей стране, прошедшая в середине 20 века, мне кажется меньше по масштабам, чем отказ от углеводородов».

За последние годы, по словам Чубайса, произошли три события, изменивший экономическую карту мира необратимо.

«Во-первых, ЕС пересмотрел свои цели климатической политики на 2030 год. Если раньше было снижение объемов выбросов СО2 на 40%, то принято решение о снижении на 55%. Во-вторых, победа [Джо] Байдена на выборах, вслед за которой США немедленно вернулись в Парижское соглашение и объявили что к 2030 году выбросы в стране будут снижены на 50% ниже, чем в 1990-е годы. И третье событие - Китай официально провозгласил выход на углеродную нейтральность к 2060 году», - перечислил он.

Помимо прямого снижения спроса на нефть и газ, это может привести к тому, что под удар попадут и другие товары российского экспорта, в которых высок углеродный след.

Для России это означает необходимость 100-процентной реструктуризации экономики, а чтобы остаться великой энергетической державой, по словам Чубайса, нужно переключаться на экспорт водорода.

«Специалисты в один голос говорят: действующая газотранспортная система способна, по крайней мере, 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода, без глубокой модернизации ГТС. У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», - заявил Чубайс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».