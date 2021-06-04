Крупнейшая компания Новой Зеландии отказалась от сотрудничества с «Беларуськалием»7
- 4.06.2021, 9:50
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На долю Ravensdown приходится половина импорта удобрений в страну.
Беларусь не сможет продавать удобрения с «Беларуськалия» в Новую Зеландию: после витка небывалого насилия против мирных граждан, страна от калия из Беларуси отказалась.
Сельскохозяйственный компания Ravensdown, поставляющая около половины общего объема удобрений в Новую Зеландию, отказалась от сотрудничества с «Беларуськалием», сообщает stuff.co.nz.
Ravensdown обеспечила альтернативные поставки калийных удобрений из Канады из-за возрастания напряженности в Беларуси и прямой причастности «Беларуськалия» к этим событиям.