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Крупнейшая компания Новой Зеландии отказалась от сотрудничества с «Беларуськалием»

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  • 4.06.2021, 9:50
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Крупнейшая компания Новой Зеландии отказалась от сотрудничества с «Беларуськалием»

На долю Ravensdown приходится половина импорта удобрений в страну.

Беларусь не сможет продавать удобрения с «Беларуськалия» в Новую Зеландию: после витка небывалого насилия против мирных граждан, страна от калия из Беларуси отказалась.

Сельскохозяйственный компания Ravensdown, поставляющая около половины общего объема удобрений в Новую Зеландию, отказалась от сотрудничества с «Беларуськалием», сообщает stuff.co.nz.

Ravensdown обеспечила альтернативные поставки калийных удобрений из Канады из-за возрастания напряженности в Беларуси и прямой причастности «Беларуськалия» к этим событиям.

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