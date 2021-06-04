Крупнейшая компания Новой Зеландии отказалась от сотрудничества с «Беларуськалием» 7 4.06.2021, 9:50

6,782

На долю Ravensdown приходится половина импорта удобрений в страну.

Беларусь не сможет продавать удобрения с «Беларуськалия» в Новую Зеландию: после витка небывалого насилия против мирных граждан, страна от калия из Беларуси отказалась.

Сельскохозяйственный компания Ravensdown, поставляющая около половины общего объема удобрений в Новую Зеландию, отказалась от сотрудничества с «Беларуськалием», сообщает stuff.co.nz.

Ravensdown обеспечила альтернативные поставки калийных удобрений из Канады из-за возрастания напряженности в Беларуси и прямой причастности «Беларуськалия» к этим событиям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».