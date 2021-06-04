«Я приехал и понял, что ждать клиентов бессмысленно» 4.06.2021, 9:59

3,790

Как отмена рейсов повлияла на белорусских таксистов.

До ковида аэропорт был хлебным местом для водителей такси и проблемным для обычных автомобилистов. Припарковаться бесплатно и не нарушить ПДД там было практически невозможно, а если нужно было встретить родственников в зоне прилета, требовалось уложиться в 20 минут – в противном случае за парковку приходилось платить 10 рублей. Как обстоят дела сейчас и сколько будет стоить уехать в город на такси – в репортаже abw.by.

Сколько стоят парковки?

Перед поездкой узнаем, где сейчас можно припарковаться на своем автомобиле. Для этого изучаем схему привокзальной площади Национального аэропорта и звоним туда.

На схеме указано, что на территории есть две большие парковки: Р1 и P3 на 1235 и 1579 мест. Судя по указанным на сайте данным, Р1 находится ближе ко входу в аэропорт, она более выгодна для тех, кто едет с чемоданами на отдых и планирует оставить машину на неделю или месяц, так как час стоянки там стоит 1,50 руб., сутки – 6,50 руб., неделя – 32,70 руб., месяц – 73,80 рубля.

Парковка Р3 находится дальше и стоит дешевле, если оставлять на ней машину на несколько часов, а вот месяц хранения выходит почти в два с половиной раза дороже, чем на Р1. Четыре часа пребывания тут обойдутся в 1 рубль, сутки – 6 руб., неделя – 42 руб., месяц – 180 рублей.

Для тех, кто едет с большим количеством вещей и хочет гарантированно оставить авто ближе ко входу, часть парковки Р1 отдана под зону бронирования. Сутки там стоят 6 руб., дополнительно 10 руб. берется за услугу.

На карте отмечена краткосрочная парковка Р2 на 138 мест, которая находится почти на привокзальной площади. Пребывание на ней обойдется в 2 руб. за час и 48 руб. за сутки. Водители также могут въезжать на территорию привокзальной площади для посадки-высадки пассажиров, но делать это лучше оперативно – первые 20 минут нахождения там будут бесплатными, а начиная с 21-й минуты придется платить 10 руб. за каждый час. Если же по какой-то причине машина останется там на сутки, владельцу придется отдать 240 рублей. Въезжать бесплатно на территорию можно дважды, на третий раз система потребует плату.

"У нас сейчас открыты две долгосрочные парковки, P1 и Р3, – рассказали нам по телефону. – На Р1 сейчас есть около 30 мест. Если вы приедете ночью или завтра, есть вероятность, что они уже будут заняты. Но много свободных мест на Р3, завтра вы точно сможете там припарковаться".

Бесплатных парковок на территории аэропорта, по сути, нет. Есть парковка на 4-5 мест для посетителей музея авиационной техники, однако они обычно заняты.

Что происходит в аэропорту сейчас и "кормит" ли он теперь таксистов?

Для этого с Александром, бывшим водителем такси, до пандемии часто бывавшим на аэровокзале, мы отправились на место. По его словам, раньше он часто ездил "ловить" пассажиров именно в аэропорт, однако с февраля-марта 2020 года ситуация резко ухудшилась.

"Были дни, когда за 6-7 часов работы я делал всего 7 заказов по городу, просто потому что больше не было. Поездок в аэропорт дождаться было практически невозможно. Хотя я понимал, что ситуация со временем изменится, но изначально было ясно, что пандемия надолго, хороших заработков в перевозках уже не будет, тем более что я хотел по-прежнему работать в направлении аэропорта. Поэтому я принял решение уйти из такси", – объяснил Александр.

Около полудня мы подъезжаем к месту назначения. На подъезде к аэропорту видим припаркованные вдоль обочины машины – автомобилисты, которые приезжают встречать родных с рейса, обычно дожидаются здесь, после чего в 20-минутный интервал заезжают забрать их от одного из секторов прилета. Другие оставляют автомобили на некоторое время, потому что приехали по делам или проводить родственников.

"Водители такси тоже могут отстаиваться здесь в ожидании клиентов. Бывает, человек вызывает такси, сразу выходя из самолета. Ты торопишься, заезжаешь в зону прилета, а он еще не решил все вопросы и не успевает сесть в машину в 20-минутный интервал. Тогда приходится выезжать и тратить попусту второй заезд. Поэтому грамотные водители заранее звонят клиенту и заезжают под шлагбаум только тогда, когда пассажир вышел и ждет такси", – поясняет наш проводник.

В самом аэропорту тишина. На привокзальной площади можно встретить только единичных сотрудников: стюардессы, несколько человек из обслуживающего персонала в форме. И никого напоминающего пассажиров.

"Здесь раньше стояли такси, а сейчас пусто, – показывает Александр на парковку перед входом (на схеме обозначена желтым, стоянка такси. – Прим. ред.). – Найти здесь машину сейчас, наверное, будет сложно. Вообще участок недалеко от входа в аэропорт раньше был буквально "завален" такси. На каких условиях они тут стояли, не знаю, но помню, что для этого нужно было получать официальную бумагу".

А вот на парковке, отмеченной на схеме как Р2, машины были. С вопросом о том, где можно найти машину на Минск, обращаемся к двум мужчинам, которые неторопливо идут к центральному входу.

"Такси перед вами", – отвечают они, показывая на себя. В результате один предлагает отвезти нас до Национальной библиотеки за 50 рублей, второй – за 40. Мы объясняем, что ехать нам не сейчас, а в другой день, и интересуемся, где их можно будет найти.

"Обычно мы здесь. Кроме таксистов, тут никого и не будет", – они отводят нас внутрь аэропорта и показывают на троих сидящих на скамейках мужчин, которые при виде товарищей встают и подходят к ним пообщаться.

По словам водителей, отмена рейсов из Европы сильно повлияла на количество клиентов – людей стало очень мало.

"Даже табло прилетов сняли. Осталось амбарный замок на двери повесить", – указав на пустое крепление над входом, усмехнулся один из водителей.

В здании аэропорта так же пустынно, как и на улице. Потенциальных пассажиров мы насчитали не больше 10 человек. Магазины и кафе в основном пустуют, сотрудники точек общаются между собой.

В здании есть официальная служба "Родное такси", мы решили поинтересоваться стоимостью поездки у них. При виде нас работница резко вскинула голову и поправила маску – сложилось впечатление, что она не ожидала прихода клиента.

"У нас фиксированная стоимость, за 40 рублей мы довезем вас в любой район города", – ответила она.

На улице стоит автобус 300э, который за 4 рубля отвезет пассажиров до станции метро "Уручье" и за 5 рублей до автовокзала "Центральный". Рядом еще один водитель, который, обращаясь к нам, обещает довезти до города за 35 рублей.

"Мы возим людей из гостиниц. Сейчас привезли сюда пассажира и ждем, чтобы уехать с другим обратно. В другой день, если у нас тут будет водитель, сможем забрать вас. Но лучше предупреждать заранее".

По словам мужчины, неделю назад, когда только стала появляться информация об отмене полетов, в аэропорту вообще было пусто. Но сейчас сезон отпусков, какое-то движение все равно есть: люди все же летают в Турцию и Египет, которые всегда были достаточно популярными направлениями, много пассажиров летит в Россию. Более-менее заметно оживление, когда прилетает или готовится к отлету самолет: "Вот сейчас сядет самолет из Турции, все быстро разъедутся – и опять станет тихо".

На парковке Р1, как и сказали по телефону, свободное место нужно еще поискать. Людей немного: только мужчина и женщина с чемоданами направляются в сторону аэропорта, возможно, спешат на рейс до Хургады на 14.55.

Свободных мест на парковке Р3 с другой стороны аэропорта гораздо больше, она заполнена примерно наполовину. Бесплатные места, как и ожидалось, заняты, на них умудрились уместить целых 6 автомобилей.

Около часа дня на площадке перед входом в аэропорт стало наблюдаться оживление. Судя по расписанию, полчаса назад сел самолет из Стамбула, и на выезде появляются такси, много людей спешит к своим машинам.

По словам Александра, еще год назад немало людей, встречая родных с самолета, оставляло машины на находящейся рядом заправке. Хотя стоять там нельзя и сотрудники ГАИ были на АЗС частыми гостями, там постоянно все было заставлено.

"Несмотря на разметку, обычно тут не было свободных мест, умещалось порядка 50-60 машин, основная масса из которых – такси. По сравнению с тем, что было, сейчас здесь пусто", – сказал он.

На территории видим четыре машины в оклейке Яндекс.Такси, спустя время подъезжает еще две. После разговора с их водителями приходим к выводу, что поездка в аэропорт все еще выгодна для таксистов, но специально ловить эти заказы сейчас смысла нет – слишком уж мало пассажиров.

"Когда сообщили об отмене рейсов, я сразу заметил разницу. Приехал сюда и вижу, что рейсов нет, такси нет, все пусто. Я посмотрел и поехал пустой в город. До этого ситуация была лучше, а сейчас немного людей есть, но специально в аэропорт никто не ездит. Только если везешь кого-то и потом приходится ждать, чтобы не ехать пустым обратно. Но если приезжаешь, часа через три можно дождаться прилета и уехать с пассажиром. Потому что количество водителей тут уменьшилось, как и количество пассажиров. Например, сейчас передо мной примерно 20-25 водителей", – рассказал один из них.

А как затишье повлияло на компании, которые организуют трансферы?

Мы связались с несколькими фирмами, которые предлагают услуги трансфера в аэропорт, и поинтересовались, как ситуация сказалась на их работе.

Руководитель ООО "СтоГалактик" считает, что отмена рейсов в Европу не оказала резко негативного влияния на работу фирмы, в то время как коронавирус ударил гораздо сильнее:

"В начале пандемии мы потеряли процентов 80 наших клиентов, а нынешняя ситуация значительно не повлияла на нашу работу. Хотя есть единичные случаи... Из-за отмены рейсов одна наша клиентка не смогла улететь во Францию к мужу, поэтому мы отвезли ее на литовский пункт пропуска, его она переезжала транспортной компанией, с которой мы сотрудничаем. Еще мы заметили, что до истории с самолетом много людей уезжало из страны: заказывали минивэн, садились с кучей чемоданов. Сейчас, скорее всего, таких клиентов не будет. Или не знаю, как они будут добираться. Финансово от отсутствия авиаперевозок компания не страдает, так как у нас все машины работают в такси, трансфер – это дополнительная услуга".

Руководитель компании Vevat-transfer отметил, что для их бизнеса важно, что остались открытыми популярные направления, пассажиры которых активно пользовались услугами трансфера:

"Отмена рейсов в Европу не ударила по нам серьезно. Для нас главное, что есть рейсы в Египет, Турцию, Россию. А отпал только узкий круг наших клиентов. Сейчас сезон отпусков, поэтому спрос на перевозки есть, причем даже выше, чем в прошлом году. Что касается иностранцев, то мы возим россиян, которые по-прежнему приезжают отдыхать в наши санатории".

Наш вердикт

Что касается парковки, несмотря на отмену рейсов, машин в аэропорту все равно много, все хорошие и бесплатные места в большинстве своем заняты. Для тех, кто планирует оставить машину на длительный срок, на самой дешевой парковке оказалась пара мест, но сотрудник предупредил, что через пару часов их не будет. Зато подвозить родных на машине к центральному входу стало лучше: из-за отсутствия транспорта можно не переживать, что перед шлагбаумом придется отстоять в очереди на оплату и опоздать с бесплатным временем.

Что касается такси, то, судя по всему, количество водителей уменьшилось пропорционально количеству пассажиров. Специально в аэропорт сейчас никто не ездит, но те, кто получает заказ, обычно довольны заработком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».