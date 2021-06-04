Врачи рассказали о самых эффективных способах вернуть обоняние после COVID-19

Врачи рассказали о самых эффективных способах вернуть обоняние после COVID-191
- 4.06.2021, 10:02
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Есть несколько приемов.
Уже давно известно, что при заражении коронавирусом у человека пропадает обоняние. Медики рассказали, как его вернуть после выздоровления.
Семейный врач, врач УЗД-диагностики клиники ISIDA Людмила Коломиец в комментарии ТСН рассказала, что у 9 из 10 человек обоняние возвращается в течение 2-3 недель.
При этом у некоторых оно возвращается в течение 1-6 месяцев и дольше.
Для восстановления обоняния врач советует начать тренировку обонятельных рецепторов.
Для этого вам понадобится эфирное масло - лимонное или эвкалиптовое. Нужно капнуть 2-3 капли масла на ватный диск или сухую салфетку. После этого нужно дышать через него на протяжении минуты 2-3 раза на протяжении дня.
Вдохи нужно делать короткими, глубокими, спокойными. Также подойдет масло розы, мяты, цитрусовых.
Также врач советует по этой же схеме вдыхать ароматы ярких специй. В их число входят кардамон, мускус, фенхель, кориандр, мускатный орех, корица, гвоздика, мята и другие.
Кроме того, важно употреблять в пищу продукты, которые содержат провитамин и витамин А – печень, рыбу, мясо птицы, яйца, сливочное масло, облепиховое масло, морковь, тыкву, хурму, персики.
Важно также поддерживать уровень увлажненности в спальне, рабочем кабинете.