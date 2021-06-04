«Что все будет хорошо, не пишет - не любит врать»1
- 4.06.2021, 10:23
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Мама солдата Александра Короткевича, который сбежал с полигона с оружием – о деле сына.
2 апреля 2021 года с полигона в Брестской области сбежал 19-летний солдат- cрочник Александр Караткевич. Парень уехал на грузовике, с собой у него было оружие. Автомобиль позже нашли на обочине в Ушачском районе Витебской области, а солдата нашли только спустя два дня в одной из деревень Ушачского района. О том, что парень находится там, милиции сообщили местные жители. Солдата задержали.
Мама Александра, Татьяна, говорит kp.by, что новостей о сыне у нее мало.
- Мне самой так хочется что-то знать! Но мне ничего не говорят, все тихо. Свиданий у нас не было, идет следствие. Сказали – попозже. Я не знаю, почему, но меня не держат в курсе, я не знаю, когда должно завершиться расследование.
Татьяна получает письма от сына. В них Александр немногословен: старается успокоить маму, но ничего не обещает.
- Он у меня сам по себе спокойный. Чтобы не было, он будет стараться не говорить, чтобы меня не расстраивать. Потому что я детей одна растила, и он меня очень жалеет, ничего не скажет, даже если есть что-то плохое. Просит не волноваться, не плакать – а что ребенок еще может написать, чтобы мать успокоить? «Все будет хорошо» тоже не пишет. Он врать не будет, лучше промолчит, чем надежду дать.
Женщина говорит, что старается не плакать – об этом в каждом письме просит сын.
- Когда живешь на таблетках, то получается. Без таблеток – не очень. Когда стал чаще писать, и мне стало получше. Первое время только жила на этих таблетках.
О причинах побега Александра из части его мама не знает.
- Что его спровоцировало на это – даже мыслей нет. Я уверена, что не из-за девушки. Я одно знаю – ему нравилось в армии, очень нравилось. Если честно, он этим даже гордился. Что могло произойти, я не знаю. Ребенок звонил, был счастлив, а потом такой резкий переворот.
Напомним, после инцидента в Минобороны сообщали, что у солдата не было замечаний по службе, руководство охарактеризовало его положительно. По одной из версий, парень мог уехать к своей девушке в Полоцкий район. Солдата искали в 11 районах Витебской области.