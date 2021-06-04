Союз «сырьевиков» и «силовиков»: как Путин и соратники тянут Россию на дно 4.06.2021, 10:30

Фото: AP

Похожую «уверенность в будущем» в Ливии излучал Каддафи.

Одним из топовых событий начала июня в России является Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Правда слово «международный» в названии является неким анахронизмом, ведь иностранцы совершенно не спешат уделять внимание событию, протекающему на родине «обнуленца», пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Организаторам едва-едва удалось затянуть на панели несколько международных игроков, выступивших в онлайн-формате, что как бы о многом говорит. Действительно, какой смысл ехать на токсичную тусовку нуворишей из российских госкомпаний под санкциями и ряда российских олигархов. Российский капитализм так и не родился, и вместо него созерцаем уродливую и отталкивающую «путиномику», густо замешанную на причесанном криминалитете, крышах от силовиков, безвкусных и пошлых олигархах-прикорытниках.

Современная модель российской экономики рассчитана на экстракцию ресурсов, и заведомо враждебна новациям. За последние 10 лет в ней не наблюдалось роста, это были годы плато, когда ВВП рос на уровне 1%, а потом и вовсе обвалился под аккомпанемент «Крымнаша». Находясь под санкциями, страна не только деградирует, теряет запас прочности, но и идет экстенсивным путем, ведь производительность труда все больше и больше падает, и природно будут снижаться доходы населения.

Разбухшая бюрократия тянет страну на дно. По имеющимся данным почти 3,5% населения РФ составляют чиновники, армия которых достигла 2,2-2,4 млн. человек. Гидра все растет и растет, поскольку без винтиков путинская вертикаль власти не может терроризировать народ и бизнес. Любые попытки сократить бюрократов порождают лишь их новый приплод. В итоге конструкция может рухнуть под своей массой, ведь кормовая база с каждым годом снижается.

Взять хотя бы бизнес, на который из чиновничьих кабинетов смотрят как на жуликов, спекулянтов, хапуг, и любую предпринимательскую инициативу давят на корню. Путинизму не нужен самостоятельный бизнесмен, ведь его нельзя контролировать. Негативная селекция последних двадцати лет привела к появлению класса паразитов и соглашателей, но не креативного класса.

Нацпроекты и ставка на прорывные отрасли не сработала, ведь это были лишь распилы для Чубайса, Вексельберга, Чемезова, Рогозина и прочая. Миллиарды были выброшены на Sukhoi Superjet-100, Ё-мобиль, YotaPhone, компьютер «Эльбрус» и другие попытки Кремля изобрести велосипед по самому дорогому прайсу. В сухом остатке осталось лишь сосать нефть, но, похоже, что скоро придется переходить на что-то другое. «Сырьевики» подавили «инноваторов», также как «силовики» подавали любые проявления оппозиционности.

Вернемся к хедлайнеру ПМЭФ-2021, которым на безрыбье стал олигарх из путинского пула Олег Дерипаска, который озаботился проблемой бедности. Миллиардер вдруг рассмотрел в ней серьезную проблему, с которой «государство в принципе справиться не может, поэтому все надежды стоит возлагать исключительно на бизнес». В общем, закинут месседж о необходимости переброски социалки на плечи частников, пока Путин играется в танчики.

Дерипаска вещает о грядущем десятилетии спокойствия в России, ведь оппозиция сама себя подорвала: «Надо признать свершившийся факт — оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, подорвала себя, и сейчас у нас никакой оппозиции нет, и в принципе можно заняться делом». Дерипаска потирает руки, поскольку «силовики» упекли Навального за решетку, многие из оппозиционеров запуганы, находятся под арестом или бежали. Теперь самое время «сырьевикам» быстрыми темпами выкачивать из страны ресурсы, а после нас хоть потоп.

С трибуны ПМЭФ Дерипаска радостно заявил, что Запад будет заниматься Китаем, а значит, путинской команде удастся на этой волне порулить страной. Вот такого «союзника» Пекин пригрел у себя на шее. Удивительно, но в феврале 2011 года похожую уверенность в Ливии излучал Каддафи, труп которого уже в октябре выставляли на всеобщее обозрение в холодильнике для овощей.

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