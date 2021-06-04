МИД Германии: Очень четко заявляем о нашем требовании — освободить всех политзаключенных в Беларуси 1 4.06.2021, 10:37

ФРГ шокирована ситуацией со Степаном Латыповым.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар выступила с заявлением по поводу попытки суицида, предпринятой в суде политзаключенным Степаном Латыповым.

Защитник мурала с «диджеями Перемен» 1 июня во время судебного заседания по его делу, пытался покончить с собой, порезав себе горло. Он был доставлен в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, где ему была сделана операция. В настоящее время Степан переведен в СИЗО № 1.

Спикер МИДа отметила, что произошедшее «шокирует».

В этой связи, считает она, уместно снова «очень четко заявить о нашем требовании: освободить всех политзаключенных, перейти к национальному диалогу и провести справедливые, свободные и законные выборы».

Берлин подчеркнул, что Евросоюз ведет консультации по расширению санкций против Беларуси.

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