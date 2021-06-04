МИД Германии: Очень четко заявляем о нашем требовании — освободить всех политзаключенных в Беларуси

МИД Германии: Очень четко заявляем о нашем требовании — освободить всех политзаключенных в Беларуси1
- 4.06.2021, 10:37
ФРГ шокирована ситуацией со Степаном Латыповым.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар выступила с заявлением по поводу попытки суицида, предпринятой в суде политзаключенным Степаном Латыповым.
Защитник мурала с «диджеями Перемен» 1 июня во время судебного заседания по его делу, пытался покончить с собой, порезав себе горло. Он был доставлен в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, где ему была сделана операция. В настоящее время Степан переведен в СИЗО № 1.
Спикер МИДа отметила, что произошедшее «шокирует».
В этой связи, считает она, уместно снова «очень четко заявить о нашем требовании: освободить всех политзаключенных, перейти к национальному диалогу и провести справедливые, свободные и законные выборы».
Берлин подчеркнул, что Евросоюз ведет консультации по расширению санкций против Беларуси.