«В центре Европы, а толку теперь ноль» 2 4.06.2021, 10:46

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Белорусам улететь в Европу теперь долго и дорого.

Белорусы теперь лишены возможности попасть в ЕС напрямую по воздуху. Какие есть варианты?

— В центре Европы, а толку теперь ноль, — рассуждает для «Медиа Полесье» турагент, просматривая варианты рейсов в Европу из Минска.

Цены на мониторе отображаются космические. Добраться до Берлина из Минска теперь стоит 824 рубля. Дорога займёт два дня и 15 часов. Можно быстрее, за 1200. В пути 11 часов. Время перемещения можно сократить до восьми часов, но цена билета — 4 435 рублей. Во всех случаях пассажира ждут одна, две пересадки и ожидание в аэропорту. Иногда очень длительное.

— Сейчас можно улететь в Европу двумя путями: через Россию или через Стамбул. Если есть возможность никуда не лететь, сидите дома. Непредвиденных проблем может оказаться много. Есть случаи, когда на борт самолёта пассажиров не пускали по каким-то «внутренним», непонятным причинам. Например, не во всех странах знают, что после выборов Польша сделала для белорусов исключение. Для нас туристический шенген в Польше действует несмотря на ковид и ограничения, — отметили в агентстве.

Сейчас белорус может попасть в ЕС из России. Это приемлемо по цене. Вариантов много. Но временем из-за ситуации придётся пожертвовать. Возвращаться из Европы проще и выгоднее через Турцию.

— Транзит через Россию не всегда доступен. Из России можно попасть во множество стран, но будьте готовы к тому, что обратно в Москву рейсов не окажется. Например, из Италии, Латвии или Франции вернуться в Москву вариантов нет. Уместно планировать маршрут из страны в Москву, если вы возвращаетесь из таких стран как Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка, Исландия, Мальта, Мексика, Португалия, Саудовская Аравия.

— Через Стамбул вариантов много. Единственное, нужно контролировать требования по ковиду, чтобы не попасть впросак.

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