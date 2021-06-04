Медики назвали самые полезные для организма сочетания продуктов 1 4.06.2021, 10:59

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Например, сочетание овощей желтого или красного цвета с жирами делают растительные продукты более полезными.

Желая нормализовать обменные процессы своего организма, мы первым делом обращаем свое внимание на то, что мы едим, но так же важно обратить внимание на то, когда мы это делаем, пишет сайт medicina.ua.

Суточные биоритмы организма диктуют свои условия и считаться с ними – обязательное условие для поддержания здоровья и хорошей фигуры.

Наш организм имеет внутренний таймер, которому подчиняется весь организм. И если придерживаться его внутреннего распорядка вы не только стабилизируете аппетит, улучшите пищеварение, но и без вреда здоровью сможете нормализировать свой вес.

Расписание желудка

Утро

Утренний прием пищи можно разделить на 2-ва этапа. Первый,самый активный период работы нашего желудка, - завтрак, приходящийся на 7-9 часов утра. В это время нам дозволено многое: сытное калорийное, углеводосодержащее, все поглощенное будет переварено быстро и усвоено полноценно.

Второй этап – ориентирован на предобеденный перекус: горсть сухофруктов или орехов, яблоки или бананы. Еда должна быть легкой, дабы не потревожить спокойствие желудка и поджелудочной

День

Обеденное время тоже имеет несколько периодов. Непосредственно обед с 13 до 14, который должен быть полноценным, рассчитанным на первое, втрое и компот. Эта пищевая атака не испугает и не напряжет наш желудок. Но, к сожалению, всего через час после обеда желудок начинает ощущать энергетический спад, вызывая у нас крайне навязчивое желание принять горизонтальное положение, чего делать, конечно же, не стоит. В это время стоит заняться чем-нибудь необременяющим, чтобы избавиться от сонливости и не позволить образоваться лишним сантиметрам на вашей талии.

Белки животного происхождения усваиваются наилучшим образом в период с 13 до 15 часов.

С 15 до 16 часов - последний шанс сладкоежек порадовать себя любимыми лакомствами без вреда фигуре, это отличное время, так как до сна они 100%-но успеют перевариться.

Энергетический спад организма, именуемый упадком сил приходится на 16-17:00, в этом случае подзарядить аккумулятор Вам помогут глюкозосодержащие продукты и чашка крепкого кофе или чая.

Вечер

Идеально подходящее время для ужина 18-19:00. Учитывая то, что после полудня наш организм активно вырабатывает гормон - норадреналин, замедляющий пищеварение, ужин должны формировать легкие, богатые белком и низкокалорийные продукты: рыба, курица, овощные салаты без майонеза. Именно вечером наш организм проводит восстановительные работы, а бело является его основным строительным материалом.

В случае, если перед сном вы снова ощущаете чувство голода, можно утолить его стаканом кефира. Главное - помнить, что все поглощенное после 21:00 останется в вашем желудке на всю ночь, вызывая разного рода дискомфортные ощущения и мешая Вашему организму восстанавливаться.

Сочетание овощей желтого или красного цвета с жирами также делают растительные продукты более полезными. Поэтому морковь или помидоры следует употреблять с растительным маслом или сметаной: это повышает концентрацию антиоксидантных веществ, которые усваиваются системой пищеварения.

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