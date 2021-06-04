Политолог: Полеты в Крым могут больно ударить по Лукашенко 3 4.06.2021, 11:06

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Реакция Киева будет очень жесткой.

Директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич в комментарии «Салідарнасці» объяснил специфику нынешних отношений Минска и Киева и предсказал болезненный удар со стороны Украины в случае начала полетов «Белавиа» в Крым.

Отношения Минска и Киева обостряются

Проблемы в двусторонних отношениях начались с августа 2020 года, напоминает Казакевич. Но в целом до недавнего времени Украина занимала сдержанную позицию по отношению к белорусскому политическому кризису. Эскалация произошла в последние месяцы и особенно в последние недели.

После инцидента с вынужденной посадкой самолетом Ryanair в Минске Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Лукашенко лишают звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В ответ правитель Беларуси заявил, что возможно открытие авиарейса в аннексированный Россией Крым.

Как часть политического противостояния Казакевич рассматривает и торговую войну между двумя странами. В Украине приняли антидемпинговые меры против белорусских товаров (по словам Лукашенко, фактически наложили запрет на товары стоимостью примерно $300 млн). В ответ неделю назад в Беларуси ввели индивидуальное лицензирование для ряда украинских товаров.

Полеты в Крым могут больно ударить по Беларуси

Насколько реалистичным выглядит сценарий открытия рейсов белорусских самолетов в Крым?

– Любое сотрудничество с Крымом может вызвать очень жесткую реакцию Киева. Во-первых, Украина может присоединиться ко всем европейским санкциям. Во-вторых, под санкции Украины могут попасть все, кто так или иначе будет связан с сотрудничеством с Крымом. Можно ожидать действий по ограничению товарооборота, санкций против банковский структур и т.д. В-третьих, Украина сама может требовать от руководства ЕС расширения санкции против Минска, говоря о поддержке Беларусью оккупации Крыма, – считает Казакевич.

По его мнению, сами по себе полеты белорусских самолетов в Крым большой прибыли не принесут.

– А вот проблем они могут породить очень много. Поэтому если полеты в Крым начнутся, то это будет очередным непродуманным и нерациональным действием белорусских властей.

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