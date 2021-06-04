На оборонном предприятии в Сербии прогремели мощные взрывы 3 4.06.2021, 11:13

1,978

Фото: twitter com djokicaleksanda

Ночью взорвались артиллерийские склады оружейной фабрики.

4 июня около 01:30 утра по местному времени на фабрике «Слобода» сербского оборонно-промышленного комплекса начался пожар, после чего там взорвались склады с боеприпасами. Об этом пишут novosti.rs (перевод – liga.net).

Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих: все живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище.

Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.

Примерно в 03:20 и 03:22 мощные взрывы сотрясли округу: вероятно, одновременно взорвалось много снарядов, либо запасы взрывчатых веществ. Осколки разлетались по городу, который также затянуло «невыносимой вонью».

Разрывы продолжались всю ночь и затихли под утро.

АО “Фабрика «Слобода Чачак» – сербская компания по производству боеприпасов и оружия, основана в 1948 году. Когда-то одно из крупнейших предприятий страны, где работало около 7000 человек. Во время бомбардировки Югославии НАТО в 1999-м объекты несколько раз подвергались налетам. В 2016-м один из разрушенных цехов был сдан в эксплуатацию. Позднее власти инвестировали в дальнейшую модернизацию. Производит артбоеприпасы 76, 100, 105, 122, 152 и 155 мм, снаряды для танков 100 и 125 мм, для M79 Osa, M80 Zolja, M90 Strsljen, боеприпасы 20, 23, 30, 37, 40, 57 мм и другое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».