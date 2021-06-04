«Наше знамя Победы над колхозным рейхстагом мы водрузим» 2 4.06.2021, 11:26

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Фото: AFP

И это фото будет в учебниках по истории Беларуси.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих подписчиков:

— Народ мечтал, в точном соответствии с Конституцией, реализовать свое избирательное право, и избрать другую власть. На честных выборах. Выборы не были честными. Победу у народа украли. Народ избили. Народ много месяцев, несмотря на усиливающийся в геометрической прогрессии террор, упорно и настойчиво отстаивает свое право на свободу, справедливость, суверенитет, национальную идентичность, мирную достойную жизнь.

Лукашенко создавал машину подавления почти 27 лет. Создавал, играя на всех слабостях человека, взращивая все возможные человеческие пороки. Эта машина работала все годы его правления. В 2020 году, в год массового народного протеста, она была явлена во всей ее фашиствующей бесчеловечности. В стремлении удержать власть любой ценой, диктатура потеряла всяческое представление о праве и законе.

Пытка Беларуси и белорусов продолжается, садистская власть только разгоняет молох репрессий.

Как быть?

Понимать, что это война. Что на войне — как бы не хотелось — не избежать потерь. Что если чудовище, которое называет себя государством, не остановить, придут за каждым. Да, за каждым. Придут даже за теми, кто в силу ли обстоятельств, либо став жертвой пропаганды, поддерживает режим.

Не дать сбить себя с курса. Чтобы не случилось, нельзя терять главную цель. Цель проста: этот античеловечный режим необходимо снести. Всех без исключения пострадавших от политических репрессий — освободить. Нужно избрать новую власть — власть, избранную народом, и подконтрольную народу. Остальное — от лукавого.

Мы не позволим сбить нас с этого пути, как бы враг не старался, какие бы адские средства не использовал. Да, как во всякой войне, мы можем проигрывать бои и нести потери. Но эту войну мы выиграем. За нами Правда, с нами - Время. Режим уже в агонии. Наша задача «здесь и сейчас» — держать строй. И переходить в контрнаступление. Наше национальное знамя Победы на гниющим колхозным рейхстагом мы водрузим. И это фото будет в учебниках.

Жыве Беларусь!

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