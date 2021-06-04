«Либо закроемся, либо уйдем в тень и перестанем платить налоги» 1 4.06.2021, 11:53

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Фото: bymedia

С июля ИП не смогут закупать товар за наличные – чем это грозит покупателям.

Постановление, согласно которому индивидуальные предприниматели при покупке товаров за рубежом будут обязаны рассчитываться по безналу, Совмин и Нацбанк Беларуси подписали еще в апреле. В силу оно вступит 9 июля. С этого дня наличные валютные расчеты у ИП под запретом, пишет kp.by.

Весной 2019 года Нацбанк уже вводил подобный запрет, но тогда представители малого бизнеса добились возможности покупать товар на сумму до 100 базовых величин за наличный расчет.

Сегодня эта перспектива весьма расплывчата. И предприниматели, которые торгуют на рынках одеждой, обувью, галантереей, домашним текстилем и многим другим, оказались под ударом.

Рынок «Западный» в Минске - один из десятков в стране, куда приходят те, у кого нет денег на брендовые магазины.

- Даже с учетом акций, которые устраивают магазины в торговых центрах, на рынке выходит дешевле, - говорит Татьяна, мама четверых детей. - Мы с мужем буквально в прошлые выходные составили список, что надо купить. В понедельник вечером обошли три торговых центра, приценились. Во вторник по этому же списку прошлись по рынку. Разница процентов тридцать в пользу рынка.

О том, что через месяц с небольшим на рынке все может измениться, Татьяна не слышала.

- Мы с мужем давно телевизор не смотрим, читаем новости в интернете, но эту новость не видели. То есть те, кто торгует товаром из России или из Турции и Китая, закроются? И кому это выгодно?

Этим же вопросом задаются сами предприниматели.

- Я могу только предполагать, но постановление выгодно оптовикам, чтобы товар закупали у них, - считает Вера, у которой четыре точки в разных районах Минска с одеждой для маленьких детей. - Но если закупать у них, то ценник придется поднять, с посредниками всегда так. А самой закупать по безналу не выйдет - никто из моих поставщиков не станет возиться с накладными и безналом, потому что это не крупные фабрики, а такие же частники, как я.

Недалеко от Веры стоят несколько палаток Павла.

- Я закупаю товар в России. Мелочь всякая - бейсболки, трусы, ремни, носки, очки, сумочки, рюкзаки, зонты, - перечисляет он. - Закупаю на оптовом рынке. Вы думаете, там готовы принимать безнал и выписывать накладные? Смешно. Несколько лет назад нас заставили получать сертификаты на все товары. Я честно сделал все документы. И что? Никому не сдались эти сертификаты. Только деньги потратил и все. Поэтому сейчас сильно не запариваюсь. Когда закон вступит в силу, тогда и буду думать.

По соседству с боксами Павла - павильон с игрушками.

- Мы и так по безналу берем товар у оптовиков, - говорит продавец. - Они сертифицируют товар, нам возиться с этим не надо. Да, для покупателей выходит дороже, но покупают. В магазинах еще дороже, поэтому к нам идут.

Та же история с продавцами праздничных товаров вроде открыток, пакетов, шкатулок и коробок для подарков, а также всякой мелочи типа резинок для волос и солнцезащитных очков.

- Мы давно работаем, больше 20 лет, и в основном по безналу, - рассказывает продавец Валентина. - Но у нас специфический товар, сам за таким не поедешь в Китай или Россию, дорого выйдет. Покупаем тут у оптовиков. Своих производителей тех же резинок и заколок для волос у нас нету. А что касается частников, торгующих одеждой и обувью, то закупка товара по безналу - проблема, никто на рынке не даст вам на 20 кроссовок накладную.

И это главная причина, по которой ипэшники выступают против постановления.

- Я 26 лет продаю полотенца, постельное белье, покрывала, одеяла, подушки, - рассказывает Марина. - В 1999 году у меня было 5 торговых точек, все огромные, на три павильона каждая. Товара было море. Потом стали открываться большие торговые центры, а это серьезная конкуренция. Сейчас у меня одна маленькая точка, все остальное закрыла. А теперь, я так понимаю, все идет к тому, чтобы и эту точку закрыть.

55-летняя Лариса 30 лет в этом бизнесе, и она уверена, что выход у них сейчас один - бороться против постановления.

- Надо бороться, потому что это уничтожение мелких предпринимателей как класса. Какой китаец продаст мне пачку трусов по безналу? Такими партиями, какими я могу себе позволить закупить товар, по безналу никто не торгует. Это абсурдно и нереально. Может, кто-то там в думает, что мы тут жируем? Да моя личная зарплата, которую я могу себе заплатить, меньше, чем у многих пенсионеров пенсия. За аренду бокса заплати 645 рублей, плюс коммуналка, плюс налоги.

Товар у Ларисы не самый ходовой - нижнее белье и носки.

- Представляете, сколько мне надо продать трусов и бюстгальтеров, чтобы окупить только бокс? У каждого спросите, у кого по одной несчастной точечке осталось, - все скажут то же самое. Никто не жирует. Мы создали сами себя в начале 1990-х, нам никто копейки не дал. Я за 30 лет всего четыре раза была на отдыхе, не могла себе позволить больше, потому что воспитывала сына одна. Ни у кого ничего не просила, сама зарабатывала, налоги платила, в ФСЗН платила. А тебе раз - и удар под дых.

С Ларисой согласны все ипэшники на рынке.

- Возьмите маленькие города, где люди выживают только за счет этого предпринимательства, потому что там просто нет другой работы. Где они будут закупать свой товар по безналу? В Минске на «Экспобеле»? А там он откуда возьмется, если его в Москве закупают за наличные? Не будет нала - не будет и товара...

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