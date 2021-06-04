Большая игра Байдена Мелвин Краусс, Project-syndicate

4.06.2021, 11:52

Фото: Getty Images

Запад способен не только сдержать Россию, но и отвлечь ее от Китая.

Джо Байден собирается в свою первую поездку в Европу в качестве президента США. После саммита G7 в Англии он примет участие в саммите НАТО в Бельгии, а затем в двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Но в то время как Европа будет служить местом действия, основное внимание в конечном счете будет сосредоточено на Китае, потому что стратегический приоритет Байдена заключается в том, чтобы сформировать объединенный западный ответ на поведение Китая.

Растущая напористость и презрение Китая к Европе изменили взгляды многих европейских лидеров на режим президента Си Цзиньпина, создав возможность, которую Байден не осмелится упустить. Как это ни странно звучит, газопровод «Северный поток – 2», соединяющий Германию с Россией, сейчас находится в центре усилий Байдена по отчуждению Европы, особенно Германии, от Китая.

В течение многих лет Байден высмеивал «Северный поток – 2» как «плохую сделку для Европы», утверждая, что он ставит под угрозу безопасность континента, особенно Польши, Украины и стран Балтии. На слушаниях в Конгрессе в январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация «полна решимости сделать все возможное, чтобы предотвратить» завершение строительства трубопровода.

Но попытки США сорвать строительство «Северного потока – 2» могли нанести смертельный удар трансатлантическому альянсу, потому что правительство канцлера Германии Ангелы Меркель рассматривает российский газ как промежуточную станцию для поэтапного отказа Германии от угля. В прошлом месяце Соединенные Штаты неожиданно отказались от санкций против компании, которая строит трубопровод. С тех пор министр иностранных дел Германии Хайко Маас хвастался «действительно прекрасными отношениями, которые мы установили с администрацией Байдена».

Безусловно, на данный момент в наибольшем выигрыше оказывается Путин. Благодаря тому, что «Северный поток – 2» будет поставлять российский газ напрямую в Германию через Балтийское море, Кремль сможет сократить поставки в такие транзитные страны, как Украина. Но хотя нельзя отрицать, что безопасность, финансы и даже независимость Украины были поставлены под угрозу, администрация Байдена поступила мудро, признав, что она не может остановить трубопровод. Поэтому было решено признать проект, чтобы заручиться более тесным сотрудничеством со стороны Германии для проведения политики США в отношении Китая.

Со своей стороны, Китай рассматривает Европу как еще более декадентскую и склеротичную, чем США, и множит на континенте злоупотребления, даже вводя индивидуальные санкции против голландских законодателей и членов Европейского парламента. В ответ Европейский парламент заблокировал ратификацию проекта Всеобъемлющего соглашения по инвестициям (CAI), сделку, которую Европейская комиссия согласовала с Китаем в декабре прошлого года, открыто отвергнув просьбу новой администрации Байдена о предварительных консультациях по этому вопросу.

Напористость Китая дала Германии и США стимул, необходимый им для заключения сделки, которая объединит Запад. Условия уже ясны: Германия получит трубопровод и, в конечном счете, климатическую политику, которую она хочет; США получат поддержку Германии в реализации новой стратегии в отношении Китая и защите международного порядка, основанного на правилах.

Таким образом, с учетом контекста уступка Байдена по проекту «Северный поток – 2» была по существу бесплатной. Если бы немцы были полны решимости завершить проект, противодействие США только усугубило бы раскол в западном альянсе. В отличие от бывшего президента Дональда Трампа, с его напыщенными переговорами и балансированием на грани войны, Байден признал реальность и извлек из нее материальные выгоды. Маловероятно, что европейцы позволят реализовать CAI в ближайшее время.

Что касается путинской России, Байден, похоже, уверен, что Запад способен не только сдержать ее, но, возможно, и отвлечь от Китая. Следует четко указать на то, что растущая зависимость от Китая не отвечает интересам национальной безопасности России, и, по-видимому, именно это послание Байден передаст Путину в Женеве.

Трамп не думал, что Америке нужны союзники в Европе для достижения своих экономических и политических целей. Но Байден понимает, что трансатлантический альянс является основой экономической и национальной безопасности США. Именно поэтому он готов рискнуть поддержать российские экономические интересы, чтобы укрепить позиции Запада по отношению к Китаю.

Критики, такие как Вольфганг Мюнхау из Евроразведки, рассматривают политику Байдена как политику, «основанную на неверной оценке немецкой политики, что плохо сказывается на успехах внешней политики администрации Байдена». В действительности прочное закрепление Германии в рамках единого западного фронта для взаимодействия с Китаем может оказаться одним из важнейших дипломатических достижений Байдена. По крайней мере, это смелый жест, изгоняющий трампизм из внешней политики США.

Мелвин Краусс, Project-syndicate

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».