Совет Европы признал объектами культурного и археологического наследия 5 европейских маршрутов 4.06.2021, 12:05

Среди них маршрут Энея, который простирается от побережья Турции до берегов Италии.

Совет Европы признал объектами культурного и археологического наследия пять европейских туристических маршрутов, пишет сайт euro-pulse.ru.

Среди них маршрут Энея, который простирается от побережья Турции до берегов Италии, а также проходит по Албании, Турции и Тунису. Это один из самых важных археологических памятников в Европе, связанный с древнегреческим мифом об Энее.

Также был отмечен маршрут по объектам знаменитого финского архитектора Алвара Аалто. Он пролегает по Дании, Финляндии, Франции, Германии и Эстонии.

Маршрут Кирилла и Мефодия дает возможность пройти по пути Святых Кирилла и Мефодия. Он соединяет объекты наследия, культурные учреждения и другие туристические достопримечательности в странах Центральной, Восточной и Южной Европы.

Кроме того, был отмечен маршрут Д’Артаньяна, созданный на основе исторических и литературных документов и пролегающий по Бельгии, Франции, Нидерландам и Испании.

И, наконец, Совет Европы выделил Дунайский маршрут железного века, на котором можно увидеть археологическое наследие Дунайского региона последнего тысячелетия до нашей эры. Пройдя по этому маршруту, путешественники могут открыть для себя археологические музеи, реконструированные дома и курганы, а также археологические тропы. Этот путь проходит по Австрии, Хорватии, Венгрии и Словении.

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