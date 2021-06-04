Ученые раскрыли тайну гигантского облака на границе Солнечной системы 4.06.2021, 12:06

Изображение: Pablo Carlos Budassi / Wikimedia

Облако Оорта располагается в три тысячи раз дальше от Солнца, чем Земля.

Ученые Лейденского университета в Нидерландах раскрыли тайну возникновения облака Оорта — гигантской сферической области на границе Солнечной системы, которая, как считается, является источником долгопериодических комет. Об этом сообщается в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics и доступной в репозитории препринтов arXiv.org, пишет lenta.ru.

Облако Оорта располагается в три тысячи раз дальше от Солнца, чем Земля. По оценкам, в нем содержится примерно сто миллиардов кометоподобных объектов. Детали формирования этой области долгое время оставались неизвестными, поскольку смоделировать удавалось только отдельные процессы. Некоторые из них происходили в масштабах расстояния от Солнца до Земли и занимали всего несколько лет, другие длились миллиарды лет, а их масштабы были сопоставимы с расстояниями между звездами.

В новой работе исследователи смоделировали отдельные события, однако в этот раз конечный результат первого вычисления играл роль отправной точки для следующего. Таким образом разные детали головоломки удалось связать друг с другом и отобразить всю эволюцию облака Оорта.

Область является остатком протопланетного диска из газа и обломков. Одна часть обломков прибыла из Солнечной системы, выброшенная гравитацией планет-гигантов. Вторая часть вещества облака произошла от других звезд, находящихся в то время поблизости. Все это говорит о том, что облако Оорта, скорее всего, не является уникальной структурой и может существовать вокруг других звезд.

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