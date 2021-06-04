В Беларуси в продаже снова появилась косметика Nivea 4 4.06.2021, 12:17

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фото: onliner

Многие позиции стоят ровно столько, сколько и до их исчезновения с полок.

Продавцы нанесли специальную маркировку на признанную «недружественной белорусскому народу» продукцию бренда и стали распродавать остатки. На это им дали 60 дней. Когда распродадут — косметика бренда исчезнет из белорусских магазинов, ее запрещено ввозить полгода, пишет «Онлайнер».

«Маркированные остатки разрешили продавать в течении 60 дней»

В некоторых магазинах продукция Nivea уже появилась в продаже, в некоторых ее нет до сих пор. Например, продавцы гипермаркета ProStore в Малиновке рассказали, что маркированную продукцию стали продавать на прошлой неделе. Если присмотреться, то на каждой баночке можно заметить наклейку, похожую на акциз.

— У нас Nivea появилась примерно в середине в прошлой недели. Маркированные остатки разрешили продавать в течении 60 дней, — пояснила продавец.

Что бросается в глаза, Nivea — единственный бренд на полке в гипермаркете, у которого нет ни одной позиции на скидке.

В магазине «Мила» неподалеку продавец говорит, что продукция появилась только вчера. Но и здесь нет ни одного ценника со скидкой.

— Пока у нас есть сертификат, мы можем продавать маркированные остатки. Сами вчера клеили эти наклейки и ставили все на полки, работы было много, — говорит Екатерина. — Но что удивительно: на цене это никак не отразилось, думали, подорожает, но все примерно так и осталось.

Судя по ценникам, многие позиции стоят ровно столько, сколько и до их исчезновения с полок: копейка в копейку.

— Ого, Nivea! — как раз удивляется покупательница и берет несколько баночек детского крема от загара. — А я-то думала, больше никогда ее уже не увижу. Сейчас как раз в Египет семьей улетаем, возьмем защиту от солнца. И гели для душа, они самые пахучие.

Как и месяц назад, на полках магазинов не найти около трех десятков наименований бренда. Продавец поясняет: их запретил продавать Минздрав. Остальные будут продаваться со специальными наклейками.

А вот в магазине «Остров чистоты» пока нет ни одной баночки «недружественной» продукции.

— Понятия не имею, когда ее нам привезут и привезут ли, — пожимает плечами продавец. — Ее как убрали в мае, так с тех пор и не появлялась. Сходите в «Милу», там вроде как уже появилась.

В другом магазине сети «Остров чистоты» продавцы вообще удивились, что Nivea есть где-то в продаже.

— Да что вы говорите! Надо пойти в «Милу», а то у меня крем любимый закончился. У нас лежат в магазине остатки, уже маркированные. Но продавать их мы пока не имеем права, даже себе не можем купить. Ждем разрешения, — продавец многозначительно показывает вверх.

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