К политзаключенному Степану Латыпову смогла попасть адвокат10
- 4.06.2021, 12:23
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Об этом рассказали его родные.
К политзаключенному Степану Латыпову смогла попасть адвокат. Об этом tut.by рассказали его родные.
— Самочувствие удовлетворительное. Держится стойко. Переживает за родных.
Медицинскую передачу приняли.
Суд над Степаном Латыповым после перерыва возобновится 10 июня. Сейчас он находится в СИЗО №1 на Володарского.
Напомним, судить мужчину начали 1 июня, тогда он пытался покончить жизнь самоубийством прямо во время заседания.