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К политзаключенному Степану Латыпову смогла попасть адвокат

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  • 4.06.2021, 12:23
  • 17,092
К политзаключенному Степану Латыпову смогла попасть адвокат
Степан Латыпов
Архивное фото

Об этом рассказали его родные.

К политзаключенному Степану Латыпову смогла попасть адвокат. Об этом tut.by рассказали его родные.

— Самочувствие удовлетворительное. Держится стойко. Переживает за родных.

Медицинскую передачу приняли.

Суд над Степаном Латыповым после перерыва возобновится 10 июня. Сейчас он находится в СИЗО №1 на Володарского.

Напомним, судить мужчину начали 1 июня, тогда он пытался покончить жизнь самоубийством прямо во время заседания.

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