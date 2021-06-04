Сегодня ночью ЕС прекратит авиасообщение с Беларусью 10 4.06.2021, 12:32

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Самолетам белорусских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией стран ЕС, а европейским перевозчикам - над Беларусью.

Европейский союз запретит белорусским авиакомпаниям летать над территорией государств-членов и приземляться в их аэропортах. Такой план действий сегодня, в пятницу, 4 июня, одобрили послы стран ЕС, передает Reuters (перевод - «Униан») со ссылкой на три дипломатических источника.

Кроме того, Евросоюз запретит своим авиакомпаниям летать над Беларусью.

Меры должны вступить в силу сегодня в полночь по центральноевропейскому времени (CET) - в 01:00 ночи 5 июня по Минску, если до 14:00 (15:00 по Минску) не поступит никаких возражений - а их, по словам дипломатов, не ожидается.

На днях дипломатические источники сообщали, что Европейский союз готовит санкции в отношении государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации.

Ограничительные меры связаны с недавним инцидентом в аэропорту Минска. 23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в столице после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

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