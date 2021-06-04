закрыть
4 июня 2021, пятница, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня ночью ЕС прекратит авиасообщение с Беларусью

10
  • 4.06.2021, 12:32
  • 11,640
Сегодня ночью ЕС прекратит авиасообщение с Беларусью

Самолетам белорусских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией стран ЕС, а европейским перевозчикам - над Беларусью.

Европейский союз запретит белорусским авиакомпаниям летать над территорией государств-членов и приземляться в их аэропортах. Такой план действий сегодня, в пятницу, 4 июня, одобрили послы стран ЕС, передает Reuters (перевод - «Униан») со ссылкой на три дипломатических источника.

Кроме того, Евросоюз запретит своим авиакомпаниям летать над Беларусью.

Меры должны вступить в силу сегодня в полночь по центральноевропейскому времени (CET) - в 01:00 ночи 5 июня по Минску, если до 14:00 (15:00 по Минску) не поступит никаких возражений - а их, по словам дипломатов, не ожидается.

На днях дипломатические источники сообщали, что Европейский союз готовит санкции в отношении государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации.

Ограничительные меры связаны с недавним инцидентом в аэропорту Минска. 23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в столице после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович