Сегодня ночью ЕС прекратит авиасообщение с Беларусью

Сегодня ночью ЕС прекратит авиасообщение с Беларусью10
- 4.06.2021, 12:32
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Самолетам белорусских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией стран ЕС, а европейским перевозчикам - над Беларусью.
Европейский союз запретит белорусским авиакомпаниям летать над территорией государств-членов и приземляться в их аэропортах. Такой план действий сегодня, в пятницу, 4 июня, одобрили послы стран ЕС, передает Reuters (перевод - «Униан») со ссылкой на три дипломатических источника.
Кроме того, Евросоюз запретит своим авиакомпаниям летать над Беларусью.
Меры должны вступить в силу сегодня в полночь по центральноевропейскому времени (CET) - в 01:00 ночи 5 июня по Минску, если до 14:00 (15:00 по Минску) не поступит никаких возражений - а их, по словам дипломатов, не ожидается.
На днях дипломатические источники сообщали, что Европейский союз готовит санкции в отношении государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации.
Ограничительные меры связаны с недавним инцидентом в аэропорту Минска. 23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в столице после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.