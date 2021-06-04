У белорусов снова вырос внутренний госдолг 1 4.06.2021, 12:39

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фото: tut.by

Минфин предпочитает давать цифры в «зайчиках».

По данным Минфина госдолг Беларуси на 1 мая составил 58,1 млрд BYN, что на ту же дату было эквивалентно 37,4%. Для сравнения: на 1 мая 2020-го госдолг был равен 31,9% ВВП, на 1 мая 2019-го — 34,3%, на 1 мая 2018-го — 37,2%, на 1 мая 2017-го — 38,2%, сообщает banki24.by.

Видно, что борьба Минфина прошлых лет за уменьшение соотношения госдолга и ВВП по факту пошла насмарку. Внешний госдолг практически целиком номинирован не белорусских рублях, а внутренний — более чем на 80% не в «зайчиках». Поэтому девальвация 2020 года надолго ухудшила данный индикатор.

Кроме «чистого» госдолга у властей есть еще огромные госгарантии по кредитам и займам, которые выданы различным предприятиям. Международные рейтинговые агентства и организации типа МВФ и Всемирного банка прибавляют эти гарантии к «голому» госдолгу, чтобы адекватнее оценивать белорусские перспективы.

Вот и в мае 2021 года аналитики Fitch проделали названную выше операцию. По их оценкам, к концу 2020-го долг расширенного правительства, включая госгарантии, увеличился до 48,4% ВВП ввиду ослабления обменного курса. При этом госгарантии увеличились до 6,9% от ВВП, что «завершило многолетний тренд в сторону их снижения».

По ожиданиям Fitch госдолг сохранит тренд на увеличение из-за потребностей в финансировании дефицита бюджета и ослабления обменного курса. На конец 2023 года аналитики прогнозируют увеличение долга расширенного правительства до 53,3% ВВП.

Внешний госдолг по белорусской методике к 1 мая достиг 18,1 млрд USD в эквиваленте. По сравнению с ВВП внешний госдолг составил 29,9%. Сравните: на ту же дату в 2020-м внешний госдолг был равен 25,7% ВВП, в 2019-м — 27,6%, в 2018-м — 28,9%, в 2017-м — 27,7%, в 2016-м — 24,9%, в 2015-м — 17,2%.

Налицо возобновление тренда на увеличение внешнего госдолга относительно размеров белорусской экономики. Причем, если девальвация в 2021-м продолжится, вероятны новые исторические рекорды по этому показателю.

Что касается внутреннего госдолга, то на первый взгляд есть некоторое снижение по отношению к рекордным уровням. Действительно, на 1 мая внутренний госдолг в пересчете на рубли за малым не достиг 11,7 млрд BYN. Актуальное на сегодня рекордное значение слегка превышает эту сумму.

Но дело в том, что даже во внутреннем долге казны белорусский рубль занимает маргинальное положение. На 1 мая практически весь «внутряк» был сформирован валютными облигациями. В частности, долг по долларовым бумагам Минфина составил 2,716 млрд USD, по евровым — 1,030 млрд EUR, по росрублевым — 147,4 млн RUB. Ни одна из этих компонент не упала к отметке 1 апреля, а долларовая даже чуть выросла. За месяц увеличился и долг в «зайчиковых» облигациях — с 1,380 до 1,387 млрд BYN.

Таким образом, перевод внутреннего госдолга в белорусские рубли не всегда точно отражает реальную ситуацию. Ни одна из компонент внутренней задолженности не сократилась в своей валюте, а некоторые даже возросли. По существу, внутренний госдолг несколько увеличился, но в BYN-рублях это незаметно за счет эффектов курсовых разниц.

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