Названы 10 главных продуктов июня 1 4.06.2021, 12:43

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Первый летний месяц дарит разнообразные и полезные продукты.

Летний месяц июнь дарит не только солнечное тепло, но и самые разнообразные, полезные продукты, пишет сайт smak.ua.

Цветная капуста

В капусте содержатся минеральные соли, аминокислоты, витамины группы В, а также С, РР, Н. Капуста богата на кальций, натрий, фосфор, железо и фолиевую кислоту, которая особо необходима беременным женщинам.

Регулярное потребление цветной капусты положительно влияет на общее состояние кожи и волос. Кроме этого, капуста снижает риск развития рака, а ее сок применяют при бронхите и заболеваниях печени.

Редис

Редис улучшает работу желудочно-кишечного тракта, борется с ожирением и сахарным диабетом. Редис широко применяется в косметологии и народной медицине.

Патиссоны

В них содержатся калий, кальций, фосфор, железо, медь, молибден, цинк, витамины группы В, а также Е. Регулярное потребление патиссонов снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Патиссоны применяют при малокровии и гипертонии.

Свежий укроп

Листья укропа богаты на витамины А, В, С, РР, аскорбиновую кислоту и тиамин. Также укроп положительно влияет на процессы кроветворения, улучшает пищеварение. Он повышает остроту зрения, нормализует артериальное давление.

Красная смородина

Эта ягода эффективно снимает отеки, обладает желчегонным и мочегонным свойством, восстанавливает силы. Кроме этого, красная смородина избавляет от тошноты и улучшает аппетит. Является низкокалорийным продуктом.

Черешня

В черешне содержатся витамины группы В, С, Е, К, а также кальций, магний, железо, калий, медь, марганец, йод и фосфор. Ее хорошо кушать при артрите, гипертонии, ревматизме. Еще она помогает при диабете и кожных заболеваниях.

Зеленый горошек

В нем содержатся витамины А, В, С, РР, калий, кальций, фосфор, железо, а также белок и клетчатка. Горошек обезболивает язву желудка, является отличным мочегонным средством. Кроме этого, горошек предотвращает появление онкологических болезней и инфаркта.

Черника

Черника нормализует уровень сахара в крови, улучшает зрение. Обладает противомикробным свойством. Лечит кожные и кишечные заболевания. А еще это низкокалорийный продукт.

Маслята

Легко усваиваются организмом. Богаты на белок, витамины А, В, С, РР, а также железо, фосфор.

Мелисса

Лечит невроз, заболевания сердечнососудистой системы. Содержит в себе витамины В, С, калий, кальций, цинк. Из мелиссы заваривают ароматные чаи, делают настойки и ликеры.

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