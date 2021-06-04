закрыть
4 июня 2021, пятница, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин подписал закон, запрещающий его оппонентам участвовать в выборах

17
  • 4.06.2021, 12:49
  • 9,976
Путин подписал закон, запрещающий его оппонентам участвовать в выборах
фото: epa

Закон внесли на рассмотрение после того, как прокуратура потребовала признать ФБК Навального «экстремистской организацией».

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам участвовать в выборах, если они были причастны к деятельности «экстремистских организаций». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на выборы всех уровней. Учредители и руководители признанных «экстремистскими организаций» не смогут избираться в течение пяти лет с момента запрета деятельности, а члены и другие причастные к ее работе — в течение трех.

Под причастностью к деятельности в законе понимаются заявления в поддержку организаций, в том числе в интернете, перечисление им денег, а также другая помощь в том числе в рамках одного мероприятия. Решать, причастен ли человек, будет суд.

Исключениями из закона стали случаи, когда человек помогал организации до признания ее «экстремистской», если он не знал о том, что организация признана таковой или если помощь не была связана с «экстремизмом».

Закон внесли на рассмотрение вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального «экстремистской организацией». В первоначальной версии предполагалось, что запрет будет распространяться только на выборы в Госдуму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович