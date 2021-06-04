Путин подписал закон, запрещающий его оппонентам участвовать в выборах 17 4.06.2021, 12:49

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фото: epa

Закон внесли на рассмотрение после того, как прокуратура потребовала признать ФБК Навального «экстремистской организацией».

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам участвовать в выборах, если они были причастны к деятельности «экстремистских организаций». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на выборы всех уровней. Учредители и руководители признанных «экстремистскими организаций» не смогут избираться в течение пяти лет с момента запрета деятельности, а члены и другие причастные к ее работе — в течение трех.

Под причастностью к деятельности в законе понимаются заявления в поддержку организаций, в том числе в интернете, перечисление им денег, а также другая помощь в том числе в рамках одного мероприятия. Решать, причастен ли человек, будет суд.

Исключениями из закона стали случаи, когда человек помогал организации до признания ее «экстремистской», если он не знал о том, что организация признана таковой или если помощь не была связана с «экстремизмом».

Закон внесли на рассмотрение вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального «экстремистской организацией». В первоначальной версии предполагалось, что запрет будет распространяться только на выборы в Госдуму.

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