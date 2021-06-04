Где отдыхать белорусам в этом году? 9 4.06.2021, 12:57

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В туристической сфере говорят, что сезон-2021, так толком и не открывшийся, уже можно закрывать.

Белорусский туризм возлагал большие надежды на сезон-2021. Оказавшись один на один с пандемией в прошлом году, которая отбросила отрасль на 30 лет назад, туристические компании из последних сил держались на плаву, чтобы продемонстрировать хоть какой-то рост в этом сезоне.

Еще в начале весны, они говорили, что прошлый год, в связи с тотальным закрытием границ, был самым трудным для них. Но, похоже, это были цветочки, ягодки появились в конце мая, когда Европа полностью закрыла для нашей страны небо, пишут Naviny.by.

Локдаун для белорусских туристов

После инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair и задержанием в Минском аэропорту блогера Романа Протасевича Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза.

«Белавиа» приостановила рейсы между Минском и Вильнюсом, Варшавой, Ригой, Берлином, Мюнхеном, Прагой, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Парижем, Лондоном, Стокгольмом, Хельсинки, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом и Таллинном.

Пока полеты приостановлены по 30 октября. При этом список городов и стран каждый день увеличивается.

Самым болезненным для белорусского туризма стало закрытие украинского неба — сейчас «Белавиа» вынуждена облетать территорию Украины, чтобы забрать с южных курортов белорусских туристов.

«Например, вывозные рейсы из Албании и Черногории были осуществлены 2 июня в обход Украины — по территории Болгарии, Черного моря и России. Время в пути составило четыре с половиной часа. Таким образом, время полета из Минска на курорты этих стран увеличилось вдвое, — отметил в комментарии для Naviny.by директор Республиканской ассоциации туристических агентств (РАТА) Сергей Букас. — Соответственно, при сохранении туров цена билета выросла бы в два раза. В таких условиях продолжать в ближайшее время выполнение туристических программ, до прояснения обстановки, туроператоры сочли нецелесообразным».

По его информации, вывозные рейсы из Туниса — с острова Джерба и материка — ориентировочно состоятся 4 и 6 июня.

«Белорусские туроператоры делают все возможное, чтобы вернуть туристов на родину», — заверил Букас.

Туристический сезон в разгаре, поэтому многие в растерянности: какие направления закрылись и куда белорусам можно лететь на отдых? Что делать с путевками, которые куплены были ранее? Насколько взлетят цены?

Туристические фирмы дают комментарии весьма неохотно: говорят, что ситуация меняется каждую минуту. Кроме того, турфирмы не хотят нагнетать ситуацию, чтобы не отпугнуть оставшихся клиентов.

Что делать с путевками, которые были куплены заранее?

По направлениям, по которым невозможно совершить авиаперелет ввиду закрытия воздушного пространства, туроператорам необходимо предоставить возможность перебронировать (перенести) тур на другие даты или направления с сохранением курса валют, по которому ранее была произведена оплата.

Либо возвратить деньги. С этим будет сложнее. Туристы могут ожидать деньги долго, поскольку еще не все туроператоры осуществили возврат средств за отмененные туры в сезоне 2020 года.

Какие направления закрылись?

Албания, Черногория. Самые доступные и потому популярные европейские направления для пляжного отдыха, для нас, похоже, в этом сезоне уже закрыты.

Сначала полеты отменили до 6 июня, потом до 18 июня, а на днях турфирмы объявили, что чартеры не полетят до конца сезона.

Греция, Болгария, Тунис. «Аэробелсервис» отменил рейсы на Крит и Родос на весь сезон в связи с закрытием воздушного пространства соседних государств. В случае изменения ситуации обещают рассмотреть возможность восстановления чартерной программы по этим направлениям.

«Музенидис трэвел» — туроператор, специализирующийся на греческом направлении, отменил полетную программу в Грецию пока до 30 июня. Это решение принято в связи с отсутствием разрешения со стороны греческих авиационных властей.

Туроператор отменил также чартерные программы по маршрутам Салоники, Араксос, Закинф. Такая чартерная программа была запланирована компанией накануне сезона. Вылеты должны были состояться в Салоники со 2 июня, в Араксос (Пелопонес) и на Закинф — с 3 июня.

Болгария. Правительство Болгарии запрета на пролет в своем небе белорусских самолетов не вводило. Местные туроператоры до последнего надеялись, что и Украина не введет запрет.

Первый рейс в Болгарию должен был вылететь из Беларуси 1 июня — его отменили. На 5 и 9 июня были полностью заполнены чартеры — тоже отмена. Пока до 18 июня все поставлено на паузу.

Через украинскую территорию перелет из Минска, например, в Варну, составлял 1,5 часа. Теперь 3,5 часа. Нетрудно догадаться, что стоимость путевки значительно вырастет. В этой связи, скорее всего, направление закроется.

Кипр. Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов белорусской авиакомпании. Многие туроператоры пытаются организовать туры через Москву, когда-то такие схемы довольно неплохо работали, еще лет десять назад белорусы массово летали отдыхать на Кипр, в Египет и Турцию через Москву.

Куда можно лететь?

Вариантов немного, но они есть.

Турция, Египет. Чартеры есть, но подорожали: в Турцию — на 40 евро, в Египет — на 45 евро, потому что увеличилось время полета.

В обеих странах принимают туристов или с ПЦР-тестом, или с сертификатом о вакцинации.

ОАЭ. Направление получает все большую популярность у белорусов, к тому же туда летает «Белавиа». Необходимо иметь или результат ПЦР-теста, или сертификат о вакцинации.

Мальдивы. Отдых подороже — от 1500 долларов. С 20 апреля Мальдивы разрешили въезд вакцинированным туристам без предоставления ПЦР-теста, но с сертификатом.

Танзания, Занзибар, Мексика и Сейшелы. Курорты, отдых на которых, будет стоить приличных денег. Например, цены на мексиканский курорт Ривьера-Майя на 8 ночей начинаются с двух тысяч долларов.

Грузия. Есть регулярные рейсы «Белавиа». С 30 марта самолеты в Батуми летали два раза в неделю. К началу летнего сезона авиакомпания обещала количество рейсов увеличить до семи в неделю.

Туристы, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, могут ехать в Грузию без сдачи ПЦР-теста. Соответствующий документ — сертификат — предъявляется на границе.

Курорты Краснодарского края: Черное и Азовское море. Открыт для белорусов Краснодарский край: Сочи, Туапсе, Адлер, Анапа, Геленджик, Ейск, Кучугуры, Казантип, Голубицкая и другие популярные курорты, расположенные на Черном и Азовском морях.

Правила въезда в Россию из Беларуси не предусматривают сертификаты о вакцинации.

Для поездок по странам ЕАЭС есть мобильное приложение «Путешествую без COVID». Пока что оно отражает лишь результат ПЦР-тестирования, но в функционале заложена опция показывать статус вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

Подорожают ли путевки?

Чтобы сохранить возможность осуществлять заявленные программы, турфирмы вынуждены идти на удорожание билетов. По оценке Сергея Букаса, турпакеты будут дорожать.

Например, по Турции и Египту они уже выросли на 40 и 45 долларов соответственно в связи с увеличением продолжительности авиаперелета.

Какие убытки несут турфирмы?

Убытки будут, уверен директор РАТА. Но их масштаб можно будет оценить позже.

После закрытия границ весной 2020 года и отмены ряда программ многие туроператоры были вынуждены предлагать путешественникам перенос туров на аналогичных условиях, но уже на сезон весна/лето-2021.

Турфирмы, у которых таких переносов было много, пострадают больше.

А что Министерство спорта и туризма?

Ведомство пока никак не отреагировало на те вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются туристические фирмы. Не сделало заявлений для прессы, не организовало встречи с участниками рынка.

Республиканская ассоциация туристических агентств направило письмо в Минспорта.

«Туристическая отрасль только начала вставать на ноги после ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Запрет на полеты означает невозможность исполнить обязательства по оказанию туристических услуг по уже заключенным договорам, а также на текущий момент не позволяет спрогнозировать дальнейшую ситуацию и оценить хотя бы возможность и целесообразность заключения договоров с туристами на будущее, так как преимущественное большинство принятых на себя турагентами обязательств в складывающихся реалиях, предположительно, не смогут быть исполнены», — говорится в письме.

Туристы могут ожидать возврата денежных средств долго, предъявляя свои претензии турагентам. Однако не все туроператоры осуществили возврат денежных средств еще за прошлый год.

«Текущая ситуация представляется еще более непредсказуемой и очевидно будет иметь долгосрочные последствия. Попытки восстановления выездного туризма после коронавируса пресечены», — подчеркивают члены ассоциации.

В письме РАТА попросила Минспорта ответить на ряд волнующих отрасль вопросов:

1. Предпринимает ли министерство какие-либо меры по предотвращению гибели туристической отрасли? Если да, то какие?

2. Разработан ли министерством план мероприятий по поддержке туристических компаний и есть ли представление, каким образом будет сохранена туристическая отрасль?

3. Планирует ли ведомство возобновить рассмотрение вопроса о предоставлении отсрочки исполнения обязательств перед потребителями, а также вернуться к обсуждению иных мер поддержки туротрасли?

Все участники ассоциации крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и обращают внимание на необходимость сохранения хотя бы чартерных рейсов.

«Мы понимаем всю нестабильность ситуации и со своей стороны готовы участвовать во всех мероприятиях и инициативах министерства, которые могут поспособствовать урегулированию ситуации или поиску альтернативных решений», — говорится в письме.

Пока РАТА ответ из министерства не получила, но, по словам Сергея Букаса, «все идет в рабочем порядке». Он выразил надежду, что их проблемы все же будут услышаны.

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