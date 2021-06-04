Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний 2 4.06.2021, 13:03

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Джо Байден

фото: getty images

Среди них – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei.

Президент США Джо Байден 3 июня подписал указ, запрещающий инвестировать в китайские компании, которые, по мнению руководства страны, подрывают безопасность США. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Этот исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников», – говорится в документе, сообщает «Гордон».

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

В «черный список» попали 59 китайских компаний. Среди них – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd., строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Отмечается, что данный указ «запрещает лицам из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг».

«Этот исполнительный указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор, а также расширяет возможность правительства США реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения, которые способствуют наблюдениям как в Китае, так и за его пределами за этническими меньшинствами или каким-либо другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушениям прав человека», – заявляет Белый дом.

Отмечается, что этот указ – часть мер, введенных в рамках реагирования «на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР».

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