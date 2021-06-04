Военный вертолет Кыргызстана неудачно сел на спорной границе с Таджикистаном 2 4.06.2021, 13:15

1,664

Инцидент произошел в Ошской области страны.

Вертолет Вооруженных сил Кыргызстана совершил экстренную посадку вблизи места обострения конфликта с Таджикистаном на спорном участке границы. Об этом сообщает lenta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в Ошской области страны. Изначально местные СМИ сообщили о крушении машины, однако в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана отвергли эту информацию и заявили, что речь идет о неудачном приземлении вертолета.

Как утверждают источники издания, на борту воздушного судна, которое следовало в Чон-Алайский район, находились 15 человек. Четверо из них получили травмы. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Утром 4 июня на границе Таджикистана и Кыргызстана вновь случилось обострение. Несколько десятков таджикских военных углубились в спорную территорию на более чем километр и начали устанавливать контейнер с неизвестным содержимым. На запросы Бишкека о происходящем Душанбе не отреагировал.

29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Кыргызстана в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Тогда стороны обвинили друг друга в провокации. Конфликт не удавалось решить несколько дней. Киргизия сообщала, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие. Таджикистан так и не предоставил официальной статистики по пострадавшим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».