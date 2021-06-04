Более десятка детских товаров признали опасными и запретили продавать в Беларуси 4 4.06.2021, 13:44

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Как они выглядят?

Барановичские специалисты Брестской областной инспекции Госстандарта при проверке торгового объекта одной из ИП, торгующей детской одеждой, обувью и игрушками, выяснили, что некоторые товары не соответствуют требованиям качества и могут быть попросту опасны для малышей, пишет intex-press.by.

Список «запрещенки» после проверки барановичских сотрудников областной инспекции Госстандарта пополнился 11 наименованиями детской одежды, обуви и игрушек.

Больше всего некачественных товаров было выявлено в ассортименте чулочно-носочных изделий. Все шесть пар детских носков, включенных по итогу в реестр опасной продукции, не прошли проверку по показателю «гигроскопичность»: оказалось, что они впитывают и отдают влагу раз в девять хуже, чем это допускается существующими нормами.

Немало было обнаружено и некачественной обуви: две пары детских кроссовок и пара девичьих туфель не прошли проверку «натуральностью»: выяснилось, что обувь искусственная не только снаружи, но и изнутри, а это недопустимо для детского ассортимента.

Кроме того, в реестр опасной продукции были включены детские трусы (они также оказались недостаточно гигроскопичными) и погремушка для детей старше трех месяцев (на ее поверхности специалисты обнаружили краску, что недопустимо для предметов, контактирующих со ртом ребенка).

Все товары, признанные по итогу опасными, произведены в Китае. С 7 июня ввозить их в Беларусь и продавать на территории нашей страны запрещено.

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