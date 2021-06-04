В Кремле раскрыли повестку предстоящих переговоров Путина и Байдена

В Кремле раскрыли повестку предстоящих переговоров Путина и Байдена5
- 4.06.2021, 13:43
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Будет обсуждаться и ситуация в Беларуси.
На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут обсудить ситуацию в Беларуси и Украине, сообщил в пятницу, 4 июня, пресс-секртарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться», - сказал он.
Также, по его словам, Путин даст необходимые пояснения по ситуации в Беларуси, если американская сторона затронет эту тему.
Песков подчеркнул, что в первую очередь президенты коснутся российско-американских отношений.
«Фиксированная повестка - ее и не будет. В любом случае значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые главы государства захотят озвучить», - сказал он.
Песков отметил, что Путин и Байден в ходе саммита смогут пообщаться с глазу на глаз и с участием делегаций. «Но в какой пропорции - пока это все согласовывается», - уточнил он.
Также он добавил, что вопрос о совместном заявлении пока не решен. «Пока это не решено, но мы обязательно попросим нашего президента в любом случае с нашим пулом пообщаться», - сказал он.
Ранее Песков попросил е завышать ожиданий от предстоящей встречи президентов России и США, а также отметил, что Москва не ждет улучшения отношений между странами после саммита.
Накануне Белый дом опубликовал график поездки Байдена в Европу. Она начнется 10 июня и закончится после встречи с Путиным 16-го.