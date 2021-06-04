«Сердца миллионов белорусов требуют перемен!» 4.06.2021, 13:52

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Мощное видео от жителей Тракторного поселка в Минске.

Сегодня белорусы отмечают 300 день с начала борьбы против диктатуры в стране. Жители Тракторного поселка в Минске подготовили видео к этому событию, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Сердца миллионов белорусов требуют перемен. Диктаторский режим не в состоянии предложить ничего, кроме насилия, пыток и страха. Все мы очень надеялись на спринт, однако бежим марафон. За 300 дней мы чётко осознали свои возможности, ощутили общее единение как в счастливых, так и в трагических моментах. Наше упорство и настойчивость, в конце концов, приведут к победе. Верым, можам, пераможам!» – сказали создатели видео.

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