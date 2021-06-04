Глава МИД Украины: Лукашенко будет больно 12 4.06.2021, 14:17

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К Киева есть достаточно инструментов, чтобы сделать это.

Диктатору Беларуси Александру Лукашенко "будет больно", если он пустит боевиков из Донбасса к захваченному белорусскими силовиками журналисту Роману Протасевичу. Об этом заявил в эфире Сніданок на 1+1 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает liga.net.

"Будет больно Александру Лукашенко (если боевики допросят Протасевича, – ред.). У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать больно людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас есть много связей, в том числе экономических", – сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что не хочет голословно бросаться угрозами, но есть вещи, которые Украина не прощает. "Неуважение к территориальной целостности Украины – одна из таких вещей", – добавил дипломат.

Он также отказался конкретно говорить, какие шаги будут предприняты, если боевиков все же пустят к Протасевичу.

"Если они это сделают, то вы увидите. Во-первых, я не хочу облегчать жизнь Лукашенко и его окружению. Во-вторых, мы будем действовать очень взвешенно. Мы не хотим никакой политической или торговой войны с Беларусью. Это близкая нам страна, мы беспокоимся об их народе. Но Лукашенко не оставляет нам выбора, постоянно толкает к тому, чтобы мы реагировали на его действия", – сказал Кулеба.

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