Медики назвали еще одну причину осложненного течения COVID-19 4.06.2021, 14:19

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Она увеличивает риски в три раза.

Пациенты с деменцией и особенно с болезнью Альцгеймера подвергаются трехкратному риску смерти в результате заражения SARS-CoV-2.

Нейродегенеративные нарушения, которые вызывают деменцию, повышают риск заражения COVID-19 в тяжелой форме и смерти от этого заболевания, согласно исследованию, проведенному в Бразилии, сообщает nv.ua.

«Мы обнаружили, что все причины деменции являются факторами риска серьезности и смерти при COVID-19, и что эти риски более выражены для пациентов с болезнью Альцгеймера», — сказал Сержио Верджовски-Алмейда, главный исследователь проекта и профессор Химического института Университета Сан-Паулу.

Деменция уже была определена как фактор риска COVID-19 наряду с другими сопутствующими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, высокое кровяное давление, диабет, ожирение и рак. Одна из причин — возраст: пациенты с деменцией, как правило, старше, и многие из них живут в домах престарелых, где риск заражения и передачи вируса выше.

Однако ранее не проводилось исследований, чтобы выяснить, действительно ли люди с нейродегенеративными расстройствами, вызывающими деменцию, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, подвергаются большему риску развития тяжелой формы COVID-19 или смерти от болезни, и до сих пор никто не пытался выяснить, увеличивает ли старость этот риск.

Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи изучили данные о положительных диагнозах, госпитализациях и смертях от COVID-19 для когорты из 12863 пациентов старше 65 лет, у которых тесты на SARS-CoV-2 были положительными или отрицательными. Данные были включены в период с марта по август 2020 года в Биобанк Великобритании.

Из почти 13000 субъектов 1167 дали положительный результат на COVID-19 с помощью ПЦР. Для контроля возможной предвзятости, связанной с более молодыми бессимптомными людьми, которые не проходили тестирование, исследователи исключили субъектов в возрасте 49−65 лет и включили только тех, кто был в возрасте 66 лет и старше, разделив их на три возрастные группы: 66−74 (6182), 75−79 (4867) и 80−86 (1814).

Статистический анализ показал, что все причины деменции, особенно болезнь Альцгеймера, были факторами риска тяжести заболевания и смерти госпитализированных пациентов, независимо от возраста.

В частности, болезнь Альцгеймера не увеличивала риск госпитализации по сравнению с хроническими сопутствующими заболеваниями. Однако после госпитализации пациенты с болезнью Альцгеймера подвергались трехкратному риску развития тяжелой формы COVID-19 или смерти от этой болезни по сравнению с пациентами, у которых не было болезни Альцгеймера.

Для пациентов с болезнью Альцгеймера старше 80 лет риск был в шесть раз выше по сравнению с пациентами более молодых возрастных групп.

Возможное объяснение таких результатов заключается в том, что хронические воспалительные состояния или дефектные иммунные ответы из-за старения иммунной системы могут повысить уязвимость этих пациентов и снизить их способность создавать эффективный ответ на инфекцию.

Другая гипотеза состоит в том, что болезнь Альцгеймера изменяет проницаемость гематоэнцефалического барьера, повышая вероятность инфицирования центральной нервной системы.

«Теперь мы проанализируем геномы этих пациентов, также доступные в UK Biobank, чтобы выяснить, какие гены мутировали и могут быть связаны с повышенным риском тяжелого COVID-19 и смерти пациентов с болезнью Альцгеймера», — сказал Верджовски-Алмейда.

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