Греф призвал оградить россиян от раздачи «вертолетных денег» 7 4.06.2021, 14:37

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Глава Сбербанка РФ назвал идею «нерациональной».

Раздача «вертолетных денег» потребителям, к которой прибегали страны Запада во время пандемии, чтобы сгладить последствия кризиса и потери доходов, абсолютно нерациональна.

Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил в пятницу глава Сбербанка Герман Греф во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

«Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса -«вертолетные деньги». Это раздавали деньги всем. Но это абсолютно нерациональная политика», - заявил Греф.

По словам главы Сбера, никогда не хватит денег для того, чтобы помогать всем, но и нужды такой нет.

«И не нужно помогать всем, - сказал Греф. - Нужно помогать бедным. Нужно помогать тем, у кого сложилась жизненная ситуация таким образом, что у него не хватает доходов для достойной жизни».

Социальная помощь, по словам главы Сбербанка, должна быть адресной. В частности, он выступил за увеличение зарплат, социальных пособий, пенсий и прочих выплат нуждающимся.

По оценке «Эксперт РА», дополнительные расходы российского бюджета в связи с панедмией составили 4% ВВП против 26% ВВП в США, 16%ВВП в Британии и Японии и 14% в Германии.

При этом непосредственно на выплаты пострадавшим от кризиса казна потратила ничтожные 0,9% ВВП, оценивал ранее Международный валютный фонд.

Увеличение социальной поддержки путем прямой раздачи денег населению не принесло бы пользы с точки зрения замедления падения экономики, объяснял в сентябре прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Скромные российские пакеты помощи были «эффективными и хорошо продуманными», а гигантские западные - «не привели к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики стран», говорил Песков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил, что правительство не поддерживает идею разовых выплат населению из-за пандемии коронавируса. Так как рубль не является резервной валютной, возможности для постоянной эмиссии нет, отметил он. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также раскритиковала практику «вертолетных денег», заявив, что она может привести к повторению инфляции, как в 1990х.

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