«Долетит однажды мой космический корабль – отмечу нормально за все пропущенные разы» 1 4.06.2021, 15:02

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Фото: Reuters

Алексею Навальному сегодня исполнилось 45 лет.

Алексею Навальному сегодня исполняется 45 лет. Оппозиционер находится в исправительной колонии в Покрове Владимировской области. Соратники, друзья и сторонники поздравили политика на акциях и в социальных сетях.

В Астрахани полиция задержала члена партии ПАРНАС Сергея Щербакова, который вышел в одиночный пикет, чтобы поздравить с днем рождения политика Алексея Навального. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

72-летний Щербаков встал с плакатом "С днем рождения, Алексей, свободу политзаключенным" у здания администрации губернатора Астраханской области. Сзади подбежал провокатор и встал рядом. Полицейские сняли видео пикета, после чего задержали одного Щербакова. Активиста доставили в отдел полиции, где на него планируют составить протокол о несогласованном пикете.

В Краснодаре в ночь на 4 июня местные активисты отметили день рождения Алексея Навального световым шоу. С помощью проекторов они разместили на фасадах многоэтажных зданий фотографии Навального с поздравлениями и пожеланиями скорейшего освобождения, сообщает Юга.ру.

Навальный поблагодарил всех за поздравления, отметив, что то, что он отмечает свой день рождения в камере, – "ерунда". "Долетит однажды мой космический корабль – отмечу нормально сразу за все пропущенные разы", – написал Алексей Навальный.

2 февраля суд отправил оппозиционера в колонию на три с половиной года по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело "Ив Роше", по которому он был осужден, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять. 31 марта Навальный объявил голодовку, которую держал более трех недель. Он требовал допустить к нему независимых врачей в связи с жалобами на боли в спине.

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