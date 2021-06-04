Фотофакт: Почем сейчас продают клубнику на Комаровке? 2 4.06.2021, 15:11

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фото: onliner

Пришел июнь, и на рынке закончилось засилье греческой клубники.

Продавцы белорусской клубники занимают все больше и больше мест, а цены постепенно идут вниз. «Онлайнер» сходили на рынок и посмотрел, почем сейчас продают сладкую ягоду.

Стартовая цена для мелкой клубники — 8 рублей за килограмм. Дешевле на рынке пока не найти. Для варенья пока дороговато, конечно. Но если уж очень хочется попробовать, а средств пока нет, это вариант.

Белорусская, которую уже можно есть, варьируется в пределах от 8,99 до 11,99 рубля. За такую цену обещают «вкусную, сладкую, земляничную» ягоду.

Для тех, кто любит отборное, найдутся продавцы с ценой 12,99—16 рублей за килограмм.

Ну и остатки греческой готовы продать по 8,99—9,99 рубля, а кубанскую — по 8,5.

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