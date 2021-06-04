Сколько теряет «Беларуськалий» из-за отказа Новой Зеландии покупать у диктатуры? 2 4.06.2021, 15:27

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фото: Еврорадио

Доля удобрений из Беларуси на новозеландском рынке приближалась к 50%.

В среднем около $20 млн в год потеряет Беларусь из-за того, что один из крупнейших импортеров калия в Новую Зеландию перестает закупать калийные удобрения на "Беларуськалии".

Сельскохозяйственный кооператив Ravensdown под влиянием ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске объявил о решении отказаться от белорусской продукции и заключить контракты с канадскими поставщиками, сообщает "Еврорадио".

Ранее "Беларуськалий" поставлял около половины от всех удобрений, которые закупала Новая Зеландия.

До 2017 года почти весь калий поставлялся в Новую Зеландию из Канады. Но потом Беларусь смогла получить необходимые сертификаты и выйти на этот рынок. Судя по сообщению "Беларуськалия", доля удобрений из Беларуси на новозеландском рынке приближалась к 50%.

В первом квартале 2021 года Новая Зеландия не импортировала белорусский калий. По данным Белстата, в 2020 году поставок тоже не было, но Беларусь получила $13,8 млн. Возможно, это оплата за предыдущие поставки: в 2019 году Белорусская калийная компания наторговала с Новой Зеландией на $24,5 млн.

Экспорт калийных удобрений в Новую Зеландию / данные Белстата

Всего в прошлом году Беларусь продала калия на $2,41 млрд. Доля Новой Зеландии в этом объеме составила 0,57%. Таким образом, относительно всех калийных поставок доля Новой Зеландии невелика. Но Беларусь теряет рынок сбыта на "дальней дуге" и в среднем около $20 млн в год, если считать по поставкам в годы до политического кризиса.

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