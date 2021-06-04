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Какой будет погода на выходных

  • 4.06.2021, 17:53
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Какой будет погода на выходных

Прогноз по стране на 5-7 июня.

5 июня ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью без осадков, пишет pogoda.by.

Днем в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +8..+14°С, местами +5..+7°С, днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет падать.

6 июня республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления, в юго-восточный районах скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14°С, днем +19..+25°С.

7 июня погоду будет определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность.Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +20..+26°С.

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