США будут бороться с коррупцией по всему миру 6 4.06.2021, 16:20

1,326

Для администрации Байдена-Харрис борьба с коррупцией - приоритет экономики и национальной безопасности.

Ночью президент США Джо Байден подписал Меморандум, который признает борьбу с международной коррупцией одним из основных интересов нацбезопасности Соединенных Штатов. В Белом доме рассказали, что Меморандум предусматривает борьбу с коррупцией как в США, так и других странах мира. Американское правительство обязалось возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы и закрытию лазеек, подрывающих демократию.

Zn.ua предлагает ознакомится со временным стратегическим руководством по национальной безопасности США:

«Мы будем уделять особое внимание борьбе с коррупцией, которая разрушает демократию изнутри и все чаще используется авторитарными государствами в качестве оружия для подрыва демократических институтов... Мы будем бороться с налоговыми оффшорами и незаконным финансированием, которые способствуют неравенству доходов, финансируют терроризм и порождают пагубное иностранное влияние», - говорится в документе.

Сегодня, в соответствии с этим обязательством, Байден обнародовал Меморандум об исследовании национальной безопасности (NSSM), в котором борьба с коррупцией определяется как один из основных интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. NSSM дает 200 дней на межведомственный обзор, который завершится отчетом и рекомендациями о том, как правительство США и его партнеры могут: модернизировать, координировать и выделять ресурсы для более эффективной борьбы с коррупцией.

Коррупция угрожает национальной безопасности США, подрывая веру граждан в правительство, искажая экономику и позволяя авторитарным властям ослаблять демократические институты. Таким образом, NSSM поручает департаментам и агентствам определять и, при необходимости, создавать новые структуры и штат, улучшать сбор и анализ разведывательной информации и увеличивать ресурсы, направленные на борьбу с коррупцией внутри страны и за рубежом.

Ограничивать незаконное финансирование

Администрация Байдена-Харрис обязалась возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности финансовых систем США и других стран, в том числе за счет уменьшения оффшорной финансовой тайны, конфискации украденных активов и усложнения того, что воровство скрывается за анонимностью. Таким образом, NSSM поручает департаментам и министерствам бороться со всеми формами незаконного финансирования, в том числе путем ускорения текущих усилий по созданию реестра «бенефициарных владельцев», чтобы незаконные субъекты не могли скрывать доходы от коррупции за анонимными подставными компаниями; ограничивая возможности незаконных субъектов прикрываться анонимностью при покупке жилой недвижимости; и закрытие лазеек в существующих режимах регулирования.

Правительство США приверженно принятию новых мер по привлечению к ответственности коррумпированных лиц, транснациональных преступных организаций и других субъектов, участвующих в незаконной деятельности. Это включает усиление и наращивание целевых антикоррупционных санкций в соответствии с Глобальнім Актом Магнитского и аналогичными списками; и поддержку уголовных или гражданских правоприменительных действий, например, в рамках Инициативы по возвращению активов клептократии Министерства юстиции США. Это также означает усиление поддержки для наращивания потенциала гражданского общества, средств массовой информации, государственных и местных органов, международных партнеров и других субъектов надзора и подотчетности.

Работать с международными партнерами

В рамках своей приверженности укреплению союзов и партнерств США NSSM дает указание министерствам работать с международными партнерами-единомышленниками через ООН, G7, Целевую группу по финансовым мероприятиям (FATF) и аналогичные органы для противодействия стратегической коррупции, исходящей от автократии и клептократических правительств, иностранных государственных предприятий или аффилированных с ними предприятий, а также транснациональных преступных организаций. Эта работа будет включать в себя закрытие лазеек, используемых этими участниками для сокрытия доходов от коррупции или вмешательства в демократические процессы.

Помогать

Соединенные Штаты вступают в партнерские отношения с иностранными правительствами и гражданским обществом, чтобы расширить возможности своих национальных институтов по реализации мер прозрачности, надзора и подотчетности. Таким образом, NSSM дает указание департаментам и агентствам сосредоточить внимание на передовых методах борьбы с коррупцией и улучшить меры правоприменения при реализации программ иностранной помощи и сотрудничества в области безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».