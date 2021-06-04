Польша запустила механизмы неотвратимости наказания для властей Беларуси 4 4.06.2021, 16:26

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Фото: charter97.org

Придет время, когда преступники за все ответят.

В Польше запущены механизмы, которые должны обеспечить неотвратимость наказания для представителей белорусской власти, причастных к преступлениям против прав человека. Как пишет «Баста!», об этом сегодня в эфире TVP заявил замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

«У нас есть стопроцентная уверенность, что придет время, когда все эти преступники в Беларуси, которые репрессируют и пытают людей, ответят за это в соответствии с законодательством и чувством всеобщей справедливости. Такой момент наступит», — подчеркнул замглавы МИД Польши.

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