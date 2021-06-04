Кремль готовится к аресту резервов России 4 4.06.2021, 17:02

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Фото: ТАСС

Минфин России решил радикально изменить структуру Фонда национального благосостояния.

Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, фонд полностью избавится от вложений в доллары США, сократит инвестиции в британский фунт, заменив их на евро, китайские юани и золото, пишет sprotyv.info. Операции проведет ЦБ РФ в кратчайшие сроки. Это будет «ближайший месяц», заявил Силуанов.

Первый вице-премьер и бывший помощник президента РФ по экономике Андрей Белоусов объяснил: «Это осмысленное решение, связанное в том числе с угрозами санкций», которые озвучило руководство США. По словам Белоусова, решение было принято на уровне высшего руководства страны. На курсе рубля оно «честно никак не отразится», заявил вице-премьер.

На 1 мая размер ФНБ, где копятся доходы бюджета от цен на нефть выше 43 долларов за баррель, составлял 13,8 трлн рублей, или 185,9 млрд долларов.

Из них не потраченных денег — примерно две трети. Это так называемые ликвидные активы — иностранная валюта на сумму 116,4 млрд долларов, размещенная на счетах в ЦБ и входящая в состав международных резервов страны.

Эти средства вложены в 39,84 млрд долларов (35%), 34,69 млрд евро (35%), 8,55 млрд фунтов стерлингов (10%), 600,3 млрд иен (5%) и 110,565 млрд китайских юаней (15%).

По словам Силуанова доля британского фунта будет снижена до 5%, доля евро будет увеличена до 40%, китайского юаня — вырастет до 30%, а еще 20% Минфин вложит в золото. Фактически власти заменят половину вложений в фунты на европейскую валюту, а долларовые инвестиции конвертируют в юани и золото.

Причем покупка физических слитков для ФНБ не планируется — деньги вложат в условный «металлический счет», открытый в центробанке, пояснял Минфин в конце мая.

Еще в 2019 году Силуанов признавал, что у инвестиций в золото есть недостатки. «Активы, обеспеченные драгметаллами, менее быстро ликвидны», — объяснял он. Иными словами, золото трудно быстро продать в значительном объеме, если государству срочно потребуется валюта — например, для стабилизации рубля, или экстренных вливаний в бюджет и экономику.

Позиция Минфина изменилась после того, как лояльный к Москве Дональд Трамп потерпел поражение на выборах, и в США сменилась администрация.

Выход из долларовых активов, который три года назад начал ЦБ, практически ликвидировав вложения в американский госдолг, свидетельствует о том, что российские власти всерьез боятся ареста резервов, говорил в 2018 году в интервью Bloomberg Сергей Дубинин, возглавлявший центробанк в 1995-98 гг.

Россия, по его словам, вынесла урок из ситуации с Ираном, резервы которого были заморожены после введения жестких американских санкций.

Президент РФ Владимир Путин давно осуждал «монопольное долларовое положение», которое, по его словам, позволяет США «паразитировать» на мировой экономике и «жить не по средствам». После инаугурации на четвертый президентский срок он сказал, что «отрыв» от доллара необходим для укрепления «экономического суверенитета» России.

В 2019 году Путин предрек крах доллара и американской политики. Санкции, запрещающие долларовые расчеты, которые, например, действуют в отношении Ирана, КНДР и Венесуэлы, по словам президента, «подрывают доверие к доллару» и лишают его прежнего статуса.

«Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. И скоро они грохнутся», — говорил Путин.

Страх перед конфискацией американских активов живет в умах высшего руководства России с 2014 года.

Как выяснил Reuters от источников в ФРС и Казначействе США, в считанные дни после присоединения Крыма и введения первого пакета персональных санкций, затронувшего лишь избранных чиновников и людей из окружения Путина, российский центробанк вывел из США 115 млрд долларов — сумму, которая на тот момент была эквивалентна 23% от российских ЗВР.

«Несмотря на залихватскую официальную риторику Кремля, ФРС и Минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США», — рассказал Reuters бывший чиновник ФРС.

Отметим, что в случае ареста резервов именно ФНБ может стать мишенью западных финансовых властей, в отличие от резервов ЦБ, который, согласно закону, не отвечает по обязательствам государства и правительства.

«Безусловно, решение вызвано желанием обеспечить сохранность суверенного фонда в свете высоких санкционных рисков после недавнего ужесточения санкций США против первичного рублевого госдолга и сохраняющихся угроз для операций правительства/госбанков и госкомпаний в долларах США», — отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Но снижая геополитические риски, Минфин увеличивает рыночные: юани придется покупать по максимальному курсу за три года, а золото — вблизи исторических максимумов рынка.

«Если в случае с евро Минфин вполне может выиграть, учитывая ожидания роста евро к доллару, то в случае с юанем и золотом все может сложиться не так однозначно», — предупреждает Полевой: китайские власти пытаются остановить рост курса своей валюты, тогда как золото может быть крайне волатильным и зависит от глобальной инфляции и процентных ставок.

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