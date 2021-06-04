Ученые обнаружили в Египте удивительную находку, которой больше 2 тысяч лет 4.06.2021, 17:24

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Находка относится к эпохе Птолемеев.

Археологи обнаружили древнюю стену из песчаника эпохи Птолемеев, покрытую надписями, на юге Египта. Возраст находки ученые определили в 2300 лет. Об этом сообщает Arab News (перевод - «Апостроф»).

Возраст памятника эпохи Птолемеев, обнаруженного в провинции Кена примерно в 80 км к северо-западу от Луксора, составляет не менее 2300 лет.

Стена находится на расстоянии 200 метров от святыни богини Хатор. Эксперты заявили, что руины на этом месте имеют большое религиозное значение.

Во время раскопок входы, которые вели в высеченные в скале помещения высотой не более 1,2 метра, найдены в Святой долине, южнее королевского кладбища в Умм-эль-Каабе.

Также ученые обнаружили пять комнат, соединенных узкими входами, прорезанными в стенах. Помещения расположены над глубокими вертикальными колодцами.

В комнатах археологи нашли фрагменты керамики, фонтаны, террасы и несколько небольших отверстий в стенах. На стене одного из помещений высечены имена Хоу-со-н-Час, его матери Амон Эрдс и его бабушки Нес-Хур.

Отмечается, что керамика, найденная южнее царских гробниц в Умм-эль-Каабе, указывает на то, что на территории жили люди в период Птолемеев. С высокой долей вероятности поселения можно датировать II-I веками до нашей эры.

Древние египтяне считали Святую долину воротами в загробную жизнь.

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