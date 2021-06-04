Запрет на полеты коснется грузовых авиакомпаний: что это значит?1
- 4.06.2021, 17:35
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В Беларуси есть четыре грузовых авиаперевозчика.
ЕС запретил полеты авиакомпаний Беларуси в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах
В Беларуси есть целых четыре грузовых авиаперевозчика. Не секрет, что это сильно ударит по карману режима, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Так, например, выручка от грузоперевозок составила в 2019 году 918,2 млн рублей, а расходы — 767,2 млн рублей.
Известно, что эти грузовые перевозчики плотно занимаются перевозкой оружия. Таким образом, очень сильно усложнится логистика доставки груза к покупателям – Ближнему Востоку и Африке.